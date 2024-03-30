Как продолжить лечение туберкулеза, если переехал в другой регион: ответ Минздрава

В Украине все услуги по диагностике и лечению туберкулеза бесплатные. При этом их можно получить в любом регионе страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Даже если вы переехали из-за войны или по другим причинам, вы можете обратиться за консультацией и помощью по новому месту жительства.
Что делать, если необходимо обследоваться на туберкулез:
Лечение туберкулеза длится месяцами и требует регулярных консультаций, анализов и других обследований. Лекарства против туберкулеза выдают бесплатно в учреждениях первичной медицинской помощи и пульмонологических центрах.
В Минздраве отметили, что если вы сменили регион, то предыдущий семейный врач не сможет обеспечить вас необходимыми препаратами, если он находится в другой области.
Что делать, если вы уже лечитесь от туберкулеза, но переехали в другой регион:
Адреса и контакты противотуберкулезных заведений можно узнать, позвонив в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины - 16-77, или по ссылке -https://bit.ly/3k24OnP
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.