Як продовжити дію довідки про інвалідність та права на виплати: пояснення

Під час дії воєнного стану на території України процедуру проведення медико-соціальної експертизи було спрощено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Якщо людині потрібно встановити інвалідність, але вона не може прибути на огляд, - МСЕК може приймати таке рішення заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії медзакладу", - пише пресслужба.

У разі відсутності можливості пройти обстеження для експертизи ЛКК й направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану й впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.

Зазначається, що соціальні виплати й пільги зберігаються за вами до завершення строку проходження повторного огляду.

Щоб дізнатись адреси й контактні номери телефонів МСЕК необхідно звернутись на "гарячу лінію" за номером:

Усі соціальні виплати та пільги зберігаються за вами до закінчення строку проходження повторного огляду: 0 800 60 20 19.

Зокрема зазначається, що питання регулювання соціальних виплат людям з інвалідністю належить до компетенції Міністерства соціальної політики України. У разі питань необхідно звертатись на номери: