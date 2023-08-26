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Как продлить действие справки об инвалидности и права на выплаты: объяснение

Суббота 26 августа 2023 14:03
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Как продлить действие справки об инвалидности и права на выплаты: объяснение Фото: как продлить действие справки об инвалидности и права на выплаты: объяснение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время действия военного положения на территории Украины процедура проведения медико-социальной экспертизы была упрощена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Если человеку нужно установить инвалидность, но он не может прибыть на осмотр, - МСЭК может принимать такое решение заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии медучреждения", - пишет пресс-служба.

В случае отсутствия возможности пройти обследование для экспертизы ВКК и направления на МСЭК, срок повторного осмотра считается продленным на все время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения/отмены.

Отмечается, что социальные выплаты и льготы сохраняются за вами до завершения срока прохождения повторного осмотра.

Чтобы узнать адреса и контактные номера телефонов МСЭК необходимо обратиться на "горячую линию" по телефону:

Все социальные выплаты и льготы сохраняются за вами до окончания срока прохождения повторного осмотра: 0 800 60 20 19.

В частности отмечается, что вопрос регулирования социальных выплат людям с инвалидностью относится к компетенции Министерства социальной политики Украины. В случае вопросов необходимо обращаться на номера:

  • 15-39;
  • или на "горячую линию" Национальной социальной сервисной службы Украины - (044) 289-87-89.

Напомним, РБК-Украина также писало о списке документов, необходимых для того, чтобы получить отсрочку от службы во время войны.

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Министерство здравоохранения Украины
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