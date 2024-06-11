Як продати квартиру в Україні, якщо ви за кордоном: пояснення юриста

Чи треба їхати в Україну, щоб продати квартиру

Вирішити питання з продажем квартири українці можуть і дистанційно, навіть якщо вони при цьому перебувають за кордоном і не мають змоги приїхати особисто. Щоб це зробити, треба надати доручення людині, яка знаходиться в Україні, пояснює РБК-Україна Наталія Назарко.

Таке доручення можуть видати як в консульській установі, так і у іноземного нотаріуса.

Посвідчення довіреностей консульством за кордоном України відбувається в порядку та за правилами законодавства України. І, що важливо, українською мовою, і не потребує легалізації (лише внесення до державного реєстру довіреностей), зауважує співрозмовниця.

"Довіреності, які посвідчуються нотаріусами іноземної держави, посвідчують за законодавством іноземної держави та потребують перекладу на українську мову та легалізації, в тому числі шляхом проставлення Апостилю”, – каже назарко.

Можливий алгоритм дій: