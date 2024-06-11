Як продати квартиру в Україні, якщо ви за кордоном: пояснення юриста

Не обов'язково бути присутнім в Україні фізично, щоб провести ті чи інші операції з нерухомим майном. Наприклад, якщо вам потрібно продати житло – це можна зробити й дистанційно.
Як вирішити питання з продажем нерухомості в Україні, якщо ви перебуваєте поза межами країни, РБК-Україна розповідає юрист АО "Місечко та Партнери" Наталія Назарко.
Вирішити питання з продажем квартири українці можуть і дистанційно, навіть якщо вони при цьому перебувають за кордоном і не мають змоги приїхати особисто. Щоб це зробити, треба надати доручення людині, яка знаходиться в Україні, пояснює РБК-Україна Наталія Назарко.
Таке доручення можуть видати як в консульській установі, так і у іноземного нотаріуса.
Посвідчення довіреностей консульством за кордоном України відбувається в порядку та за правилами законодавства України. І, що важливо, українською мовою, і не потребує легалізації (лише внесення до державного реєстру довіреностей), зауважує співрозмовниця.
"Довіреності, які посвідчуються нотаріусами іноземної держави, посвідчують за законодавством іноземної держави та потребують перекладу на українську мову та легалізації, в тому числі шляхом проставлення Апостилю”, – каже назарко.
Можливий алгоритм дій:
Відзначимо, Київ залишається одним із найпопулярніших міст для оренди квартири. Вартість житла залежить від району столиці, а також площі та ремонту нерухомості. Ми писали, скільки коштує оренда житла у Києві і в якому районі найдешевші квартири.
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