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Как продать квартиру в Украине, если вы за границей: объяснение юриста

Фото: Вопросы с продажей имущества можно решить оформлением доверенности (dn.gov.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Не обязательно присутствовать в Украине физически, чтобы провести те или иные операции с недвижимым имуществом. К примеру, если вам нужно продать жилье – это можно сделать и дистанционно.

Как решить вопрос с продажей недвижимости в Украине, если вы находитесь вне страны, РБК-Украина рассказывает юрист АО "Мисечко и Партнеры" Наталья Назарко.

Нужно ли ехать в Украину, чтобы продать квартиру

Решить вопрос с продажей квартиры украинцы могут и дистанционно, даже если они при этом находятся за границей и не могут приехать лично. Чтобы это сделать, нужно предоставить поручение находящемуся в Украине человеку, объясняет РБК-Украина Наталья Назарко.

Такое поручение могут выдать как в консульском учреждении, так и у иностранного нотариуса.

Удостоверение доверенностей консульством за границей происходит в порядке и по правилам законодательства Украины. И, что важно, на украинском языке, и не нуждается в легализации (только внесение в государственный реестр доверенностей), отмечает собеседница.

"Доверенности, удостоверяемые нотариусами иностранного государства, удостоверяют по законодательству иностранного государства и требуют перевода на украинский язык и легализации, в том числе путем проставления Апостиля", – говорит Назарко.

Возможный алгоритм действий:

  1. Прежде всего нужно записаться на прием в консульское учреждение для удостоверения доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом в Украине;
  2. После удостоверения такой доверенности следует послать ее поверенному в Украину для дальнейшего внесения доверенности в реестр доверенностей;
  3. Поверенный на основании доверенности в течение двух месяцев имеет право заключить договор по отчуждению имущества, принадлежащего доверителю.

Отметим, Киев остается одним из самых популярных городов для аренды квартиры. Стоимость жилья зависит от района столицы, а также от площади и ремонта недвижимости. Мы писали, сколько стоит аренда жилья в Киеве и в каком районе самые дешевые квартиры.

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Жилье