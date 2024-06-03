Плануєте переїзд? Чи потрібно шукати нотаріуса, щоб оформити договір на оренду квартири

Якщо ви плануєте переїзд і вже знайшли нову омріяну квартиру в оренду, варто підготуватися до оформлення відповідного договору. При цьому чи потрібно йти з цим питанням до нотаріуса - знають не всі.

РБК-Україна розповідає, як найкраще оформити договір на оренду квартири й чи потрібен для цього нотаріус.

Для чого потрібен договір оренди

Договір оренди (або ж найму) укладається для того, щоб чітко зазначити права та обов'язки всіх учасників угоди:

орендодавця (власника нерухомості)

квартиранта (громадянина, який знімає житлову площу)

Ключова мета договору оренди квартири - залагодити потенційні конфлікти й непорозуміння між власником житлового приміщення та громадянином, які орендують житлову площу (без звернення до суду).

Нотаріальний договір оренди майна є важливим інструментом, адже може забезпечити правовий захист як для орендодавця, так і для орендаря.

Що має бути в договорі оренди

В договорі оренди квартири мають бути вказані такі дані:

адреса

площа об'єкта нерухомості, кількість кімнат

реквізити документів, які підтверджують право власності (назва документа, номер в реєстрі, дата його реєстрації)

паспортні дані громадян, які орендують тимчасове житло

термін дії договору (якщо термін оренди нерухомості в договорі не прописаний, документ вважається за замовчуванням підписаним на п'ять років - згідно з Цивільним кодексом України)

сума оренди житла в гривнях або в доларовому еквіваленті залежно від обраної валюти для оплати знімного об'єкта

обов'язки сторін по догляду за житлом: хто несе відповідальність за ремонт побутової техніки, сантехнічних пристроїв, меблів, установки кліматичного обладнання тощо

відповідальність за витрати на утримання житла (хто оплачує комунальні платежі, а хто - ремонтні роботи)

Додаткові, але типові дані, що можуть бути вказані в договорі оренди:

показання лічильників перед здачею житла в оренду

дозвіл або заборона на суборенду - здачу квартири квартиронаймачами третім особам

перелік побутових приладів і меблів, які передаються в користування орендарям (з описом їхнього стану, терміну експлуатації)

частота і час візитів власника житла

умови для підвищення оплати житла

Чи потрібен нотаріус, щоб оформити договір

Юристи рекомендують складати й підписувати договір оренди (найму) у всіх випадках - незалежно від того, з ким саме ви домовляєтесь про оренду житла (з власником або через ріелтора).

Для того, щоб цей договір отримав юридичну силу й у спірних ситуаціях допоміг вам відстояти свої права та інтереси, українцям радять звернутися до нотаріуса.

"Згідно зі статтею 811, глави 59 Цивільного кодексу України, договір оренди квартири укладається у письмовій формі й посвідчується у нотаріуса. Після цього фахівець повідомляє податкові інстанції про підготовку договору оренди", - уточнюється на сайті юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS.

Якщо ж ви оберете інший шлях - заповнити договір на оренду квартири разом із власником нерухомості одразу після затвердження всіх умов угоди й вже потім звернутися до нотаріуса самостійно, юристи радять:

завантажити підходящий договір оренди квартири

роздрукувати цей документ

внести в документ всі необхідні дані

підписати документ

завірити договір оренди у нотаріуса

Отже, відповідаючи на запитання, чи потрібен нотаріус під час оформлення договору на оренду квартири, варто сказати "так". Адже без нотаріального засвідчення цей документ не матиме необхідної для захисту ваших прав юридичної сили.