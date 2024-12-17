Як призовнику змінити місце проживання, щоб не виникло проблем із ТЦК: поради юриста

Призовники й військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК та СП, у якому вони приписані, про свій намір змінити місце проживання. У разі порушення цього правила громадянам загрожує штраф.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, як призовнику змінити місце проживання, аби не виникло проблем із ТЦК.
"Призовник має право змінити місце проживання, але процес має певні юридичні нюанси, яких необхідно дотримуватися, щоб уникнути проблем із територіальними центрами комплектування (ТЦК)", - каже Франчук.
Він зазначає, що законодавство України вимагає, щоб військовозобов’язані, призовники та резервісти повідомляли ТЦК про зміну місця проживання у встановлений термін.
"Стаття 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачає, що громадяни зобов’язані протягом 7 днів після зміни місця проживання звернутися до ТЦК для внесення відповідних змін у військово-облікові документи.
Військовозобов'язаним чоловікам при зміні проживання потрібно дотриматись наступної процедури:
"Якщо ви підлягаєте мобілізації або отримали повістку, ТЦК може відмовити у дозволі на зняття з обліку до завершення процедури", - говорить юрист.
Також Франчук наголошує, що у період дії воєнного стану контроль з боку ТЦК значно посилюється, і будь-які переміщення призовників або військовозобов’язаних без погодження можуть мати серйозні наслідки.
Наприклад, якщо призовник не повідомить ТЦК про зміну місця проживання, це може бути розцінено як порушення військового обліку. За це передбачений штраф за статтею 210 КУАП у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень (під час дії воєнного стану).
"За ухилення від військового обліку в умовах мобілізації може бути застосована кримінальна відповідальність - стаття 336 КК України", - застерігає експерт.
Що робити, якщо ТЦК затримує оформлення:
Раніше ми писали про те, що військовозобов'язаним громадянам загрожує покарання у разі порушення військового обліку. Найчастіше їх карають за неоновлення даних, неявку у ТЦК та відсутність військово-облікового документа. Сума штрафу становить від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.
Читайте також про те, що у низці випадків військовозобов'язані мають право оскаржити повістку. Це можна зробити у випадку, якщо повістку видали із порушенням процедури, або у ній не вказані персональні дані та немає інформації про причини явки у ТЦК. Для оскарження громадянам слід скласти позовну заяву до адміністративного суду за місцем реєстрації. Її мають розглянути протягом 10 днів.
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