Як придбати рецептурні ліки для домашніх тварин: пояснення МОЗ

З початку квітня для придбання рецептурних препаратів, які відпускались за паперовим рецептом, додався цифровий інструмент - електронний рецепт. Також це стосуватиметься і ліків для домашніх тварин, але жодних змін не передбачається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кабінету міністрів України.
"З впровадженням електронного рецепта перелік рецептурних ліків залишився незмінним. Тому жодних додаткових змін чи обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин не передбачається", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що як і раніше можна придбати ліки для тварин у звичайній аптеці. При цьому відпуск ліків для тварин, як і раніше, здійснюється виключно за відповідним рецептом від спеціаліста-ветеринара.
"Відповідно до зазначеної норми лікарські засоби (крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, отруйних або сильнодійних лікарських засобів) можуть відпускатися з аптечних закладів за рецептами ветеринарних лікарів, якщо інше не визначено законодавством у сфері ветеринарної медицини", - додали у Кабміні.
Нагадаємо, що в Україні повноцінно запрацював е-рецепт на ліки. Усі препарати, які потребують обов'язкового призначення лікаря, з квітня доступні в аптеках за електронним рецептом. Водночас перелік рецептурних засобів не розширюється.
В Україні з 1 квітня всі рецептурні препарати почнуть продавати за електронними рецептами. МОЗ України вирішило роз'яснити три головні міфи, в яких помиляється більшість українців у зв'язку з нововведенням.
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