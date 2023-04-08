Як придбати рецептурні ліки для домашніх тварин: пояснення МОЗ

З початку квітня для придбання рецептурних препаратів, які відпускались за паперовим рецептом, додався цифровий інструмент - електронний рецепт. Також це стосуватиметься і ліків для домашніх тварин, але жодних змін не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кабінету міністрів України.

"З впровадженням електронного рецепта перелік рецептурних ліків залишився незмінним. Тому жодних додаткових змін чи обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин не передбачається", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як і раніше можна придбати ліки для тварин у звичайній аптеці. При цьому відпуск ліків для тварин, як і раніше, здійснюється виключно за відповідним рецептом від спеціаліста-ветеринара.

"Відповідно до зазначеної норми лікарські засоби (крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, отруйних або сильнодійних лікарських засобів) можуть відпускатися з аптечних закладів за рецептами ветеринарних лікарів, якщо інше не визначено законодавством у сфері ветеринарної медицини", - додали у Кабміні.