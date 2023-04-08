UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як придбати рецептурні ліки для домашніх тварин: пояснення МОЗ

Фото: Аптека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

З початку квітня для придбання рецептурних препаратів, які відпускались за паперовим рецептом, додався цифровий інструмент - електронний рецепт. Також це стосуватиметься і ліків для домашніх тварин, але жодних змін не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кабінету міністрів України.

"З впровадженням електронного рецепта перелік рецептурних ліків залишився незмінним. Тому жодних додаткових змін чи обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин не передбачається", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як і раніше можна придбати ліки для тварин у звичайній аптеці. При цьому відпуск ліків для тварин, як і раніше, здійснюється виключно за відповідним рецептом від спеціаліста-ветеринара.

"Відповідно до зазначеної норми лікарські засоби (крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, отруйних або сильнодійних лікарських засобів) можуть відпускатися з аптечних закладів за рецептами ветеринарних лікарів, якщо інше не визначено законодавством у сфері ветеринарної медицини", - додали у Кабміні.

Нагадаємо, що в Україні повноцінно запрацював е-рецепт на ліки. Усі препарати, які потребують обов'язкового призначення лікаря, з квітня доступні в аптеках за електронним рецептом. Водночас перелік рецептурних засобів не розширюється.

В Україні з 1 квітня всі рецептурні препарати почнуть продавати за електронними рецептами. МОЗ України вирішило роз'яснити три головні міфи, в яких помиляється більшість українців у зв'язку з нововведенням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України