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Как приобрести рецептурное лекарство для домашних животных: объяснение Минздрава

Фото: Аптека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

С начала апреля для приобретения рецептурных препаратов, отпускаемых по бумажному рецепту, добавился цифровой инструмент - электронный рецепт. Также это касается и лекарств для домашних животных, но никаких изменений не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кабинета министров Украины.

"С внедрением электронного рецепта перечень рецептурных лекарств остался неизменным. Поэтому никаких дополнительных изменений или ограничений по отпуску лекарственных препаратов для животных не предусматривается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по-прежнему можно купить лекарство для животных в обычной аптеке. При этом отпуск лекарства для животных по-прежнему осуществляется исключительно по соответствующему рецепту от специалиста-ветеринара.

"В соответствии с указанной нормой лекарственные средства (кроме наркотических (психотропных) лекарственных средств, ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) могут отпускаться из аптечных заведений по рецептам ветеринарных врачей, если иное не определено законодательством в сфере ветеринарной медицины", - добавили в Кабмине.

Напомним, что в Украине полноценно заработал е-рецепт на лекарства. Все препараты, требующие обязательного назначения врача, с апреля доступны в аптеках по электронному рецепту. В то же время, перечень рецептурных средств не расширяется.

В Украине с 1 апреля все рецептурные препараты начнут продавать по электронным рецептам. Минздрав Украины решил разъяснить три главных мифа, в которых ошибается большинство украинцев в связи с нововведением.

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Министерство здравоохранения Украины