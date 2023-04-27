Як придбати квиток на потяг до Варшави: "Укрзалізниця" дала інструкцію

"Квитки на Варшаву, які досі є найбільш затребуваними серед наших пасажирів, прозоро продаються у застосунку Укрзалізниці - і більше ніде", - йдеться в повідомленні.

Крім того:

ці квитки іменні.

їх можна придбати на більше 4 на акаунт;.

моніторяться та блокуються будь-які підозрілі бронювання.

Горизонт продажів - 20 днів

"Кожного ранку о 8:00 відкривається продаж на 20-й день вперед, а також повертаються в систему повернуті пасажирами квитки на інші дати", - додають в УЗ.

Крім того, "Укрзалізниця" цьогоріч значно збільшила пропозицію квитків на міжнародні напрямки, зокрема запровадивши додатковий щоденний пересадковий рейс №19/20 Київ-Хелм-Варшава.

"До того ж 7 поїздів щодня курсують до Перемишля, 3 до Будапешта, 2 до Кошице, незмінно популярним є пряме сполучення до Кишинева зі зручною пересадкою до аеропорта Ясси", - додають в компанії.

Як повідомлялося, з 28 квітня в Україні почне курсувати рейс Київ-Ужгород. Продаж квитків уже розпочався.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" запустила новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень, який почав курсувати з 24 квітня.