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Як придбати квиток на потяг до Варшави: "Укрзалізниця" дала інструкцію

Фото: квитки на Варшаву можна придбати лише через застосунок "Укрзалізницю" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Квитки на Варшаву можна придбати лише через застосунок "Укрзалізницю". Більше ніде проїздні документи до Польші з України не продаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Квитки на Варшаву, які досі є найбільш затребуваними серед наших пасажирів, прозоро продаються у застосунку Укрзалізниці - і більше ніде", - йдеться в повідомленні.

Крім того:

  • ці квитки іменні.
  • їх можна придбати на більше 4 на акаунт;.
  • моніторяться та блокуються будь-які підозрілі бронювання.

Горизонт продажів - 20 днів

"Кожного ранку о 8:00 відкривається продаж на 20-й день вперед, а також повертаються в систему повернуті пасажирами квитки на інші дати", - додають в УЗ.

Крім того, "Укрзалізниця" цьогоріч значно збільшила пропозицію квитків на міжнародні напрямки, зокрема запровадивши додатковий щоденний пересадковий рейс №19/20 Київ-Хелм-Варшава.

"До того ж 7 поїздів щодня курсують до Перемишля, 3 до Будапешта, 2 до Кошице, незмінно популярним є пряме сполучення до Кишинева зі зручною пересадкою до аеропорта Ясси", - додають в компанії.

Як повідомлялося, з 28 квітня в Україні почне курсувати рейс Київ-Ужгород. Продаж квитків уже розпочався.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" запустила новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень, який почав курсувати з 24 квітня.

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Укрзалізниця