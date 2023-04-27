Как купить билет на поезд в Варшаву: "Укрзализныця" дала инструкцию

"Билеты на Варшаву, которые до сих пор наиболее востребованы среди наших пассажиров, прозрачно продаются в приложении Укрзализныци - и больше нигде", - говорится в сообщении.

Кроме того:

эти билеты именные.

их можно приобрести на более 4 на аккаунт;

мониторятся и блокируются любые подозрительные бронирования.

Горизонт продаж - 20 дней

"Каждое утро в 8:00 открывается продажа на 20-й день вперед, а также возвращаются в систему возвращенные пассажирами билеты на другие даты", - добавляют в УЗ.

Кроме того, "Укрзализныця" в этом году значительно увеличила предложение билетов на международные направления, в частности, введя дополнительный ежедневный пересадочный рейс №19/20 Киев-Хелм-Варшава.

"К тому же 7 поездов ежедневно курсируют в Перемышль, 3 в Будапешт, 2 в Кошице, неизменно популярно прямое сообщение в Кишинев с удобной пересадкой в аэропорт Яссы", - добавляют в компании.

Как сообщалось, с 28 апреля в Украине начнет курсировать рейс Киев-Ужгород. Продажа билетов уже началась.

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена, который начал курсировать с 24 апреля.