Как купить билет на поезд в Варшаву: "Укрзализныця" дала инструкцию

Билеты на Варшаву можно приобрести только через приложение "Укрзализныця". Больше нигде проездные документы в Польшу из Украины не продаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"Билеты на Варшаву, которые до сих пор наиболее востребованы среди наших пассажиров, прозрачно продаются в приложении Укрзализныци - и больше нигде", - говорится в сообщении.
Кроме того:
Горизонт продаж - 20 дней
"Каждое утро в 8:00 открывается продажа на 20-й день вперед, а также возвращаются в систему возвращенные пассажирами билеты на другие даты", - добавляют в УЗ.
Кроме того, "Укрзализныця" в этом году значительно увеличила предложение билетов на международные направления, в частности, введя дополнительный ежедневный пересадочный рейс №19/20 Киев-Хелм-Варшава.
"К тому же 7 поездов ежедневно курсируют в Перемышль, 3 в Будапешт, 2 в Кошице, неизменно популярно прямое сообщение в Кишинев с удобной пересадкой в аэропорт Яссы", - добавляют в компании.
Как сообщалось, с 28 апреля в Украине начнет курсировать рейс Киев-Ужгород. Продажа билетов уже началась.
Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена, который начал курсировать с 24 апреля.
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