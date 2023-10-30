"Укрзалізниця" спростила придбання квитків з України до Словаччини

Що для цього потрібно?

Зайти у мобільний додаток "Укрзалізниці" та обрати місто відправлення. У результатах пошуку знайти пропозицію пересадки на станції Мукачево. Потім обрати місця в обох поїздах (до та після пересадки) та придбати два квитки одним кліком.

Тривалість пересадки у Мукачево: 1 год 26 хв на шляху до Кошице та 52 хв зворотно.

Потяги, які прямують до Словатчини та Чехії

Зі станції Мукачево щодня курсують два потяги у напрямку Словаччини:

№961 Мукачево – Кошице вирушає о 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибуває на ст. Кошице о 18:17;

№963 Мукачево – Кошице вирушає о 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибуває на ст. Кошице о 21:33.

Потім на станції Кошице можна здійснити такі пересадки:

якщо ви подорожуєте до Братислави - пересідайте на нічний поїзд R 614 "Zemplin", що вирушає щодня з Кошице о 23:45 та прибуває до столиці Словаччини о 05:33;

якщо ви подорожуєте до Праги - пересідайте на нічний поїзд EN 442 "Slovakia", що вирушає щодня з Кошице о 22:08 та прибуває до столиці Чехії о 07:38.

У зворотному напрямку:

№960 Кошице - Мукачево вирушає щоденно о 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибуває до Мукачева о 14:00;

№962 Кошице - Мукачево вирушає щоденно о 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибуває до Мукачева о 16:53.

Дістатися станції Кошице для пересадки на рейси до Мукачева ви можете:

У випадку подорожі з Братислави – скористайтесь денним поїздом IC 521, що вирушає щодня з Братислави о 06:22 та прибуває в Кошице об 11:04. Найближчий поїзд до ст. Мукачево – №962 – вирушає об 11:46.

У випадку подорожі з Праги – скористайтесь нічним поїздом EN 443 «Slovakia», що вирушає щодня з Праги о 22:13 та прибуває до Кошице о 08:33. Найближчий поїзд до ст. Мукачево – №960 – вирушає о 08:46.

Зауважимо, посадка на поїзди до Кошице на станції Мукачево – з окремої платформи: при виході з вокзалу ліворуч до 10 хв пішки до платформи Західна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія "Укрзалізниця" переводить усі замовлення на групові поїздки в онлайн формат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.