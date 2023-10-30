"Укрзалізниця" спростила придбання квитків з України до Словаччини

Компанія "Укрзалізниця" спростила спосіб придбання квитків на потяги із Запоріжжя, Дніпра та Львова до Словаччини. Тепер це можна зробити у додатку компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Зайти у мобільний додаток "Укрзалізниці" та обрати місто відправлення. У результатах пошуку знайти пропозицію пересадки на станції Мукачево. Потім обрати місця в обох поїздах (до та після пересадки) та придбати два квитки одним кліком.
Тривалість пересадки у Мукачево: 1 год 26 хв на шляху до Кошице та 52 хв зворотно.
Зі станції Мукачево щодня курсують два потяги у напрямку Словаччини:
Потім на станції Кошице можна здійснити такі пересадки:
У зворотному напрямку:
У випадку подорожі з Братислави – скористайтесь денним поїздом IC 521, що вирушає щодня з Братислави о 06:22 та прибуває в Кошице об 11:04. Найближчий поїзд до ст. Мукачево – №962 – вирушає об 11:46.
У випадку подорожі з Праги – скористайтесь нічним поїздом EN 443 «Slovakia», що вирушає щодня з Праги о 22:13 та прибуває до Кошице о 08:33. Найближчий поїзд до ст. Мукачево – №960 – вирушає о 08:46.
Зауважимо, посадка на поїзди до Кошице на станції Мукачево – з окремої платформи: при виході з вокзалу ліворуч до 10 хв пішки до платформи Західна.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія "Укрзалізниця" переводить усі замовлення на групові поїздки в онлайн формат.
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