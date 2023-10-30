"Укрзализныця" упростила приобретение билетов из Украины в Словакию

Что для этого нужно?

Зайти в мобильное приложение "Укрзализныци" и выбрать город отправления. В результате поиска найти предложение пересадки на станции Мукачево. Затем выбрать места в обоих поездах (до и после пересадки) и приобрести два билета одним щелчком.

Продолжительность пересадки в Мукачево: 1 ч 26 мин по пути в Кошице и 52 мин обратно.

Поезда, следующие в Словакию и Чехию

Со станции Мукачево ежедневно курсируют два поезда в направлении Словакии:

№961 Мукачево – Кошице отправляется в 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибывает на ст. Кошице в 18:17;

№963 Мукачево – Кошице отправляется в 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибывает на ст. Кошице в 21:33.

Затем на станции Кошице можно осуществить следующие пересадки:

Если вы едете в Братиславу - переезжайте на ночной поезд R 614 "Zemplin", отправляющийся ежедневно из Кошице в 23:45 и прибывающий в столицу Словакии в 05:33;

если вы едете в Прагу - пересаживайтесь на ночной поезд EN 442 "Slovakia", который ежедневно отправляется из Кошице в 22:08 и прибывает в столицу Чехии в 07:38.

В обратном направлении:

№960 Кошице - Мукачево отправляется ежедневно в 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибывает в Мукачево в 14:00;

№962 Кошице - Мукачево отправляется ежедневно в 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибывает в Мукачево в 16:53.

Доехать станции Кошице для пересадки на рейсы в Мукачево вы можете:

В случае поездки из Братиславы – воспользуйтесь дневным поездом IC 521, который отправляется ежедневно из Братиславы в 06:22 и прибывает в Кошице в 11:04. Ближайший поезд в ст. Мукачево – №962 – отправляется в 11:46.

В случае поездки из Праги – воспользуйтесь ночным поездом EN 443 «Slovakia», который отправляется ежедневно из Праги в 22:13 и прибывает в Кошице в 08:33. Ближайший поезд в ст. Мукачево – №960 – отправляется в 08:46.

Заметим, посадка на поезда в Кошице на станции Мукачево – с отдельной платформы: при выходе с вокзала налево до 10 мин пешком до платформы Западная.

Ранее РБК-Украина сообщало, что компания "Укрзализныця" переводит все заказы на групповые поездки в онлайн формат.

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