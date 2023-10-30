"Укрзализныця" упростила приобретение билетов из Украины в Словакию

Компания "Укрзализныця" упростила способ приобретения билетов на поезда из Запорожья, Днепра и Львова в Словакию. Теперь это можно сделать в приложении компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Зайти в мобильное приложение "Укрзализныци" и выбрать город отправления. В результате поиска найти предложение пересадки на станции Мукачево. Затем выбрать места в обоих поездах (до и после пересадки) и приобрести два билета одним щелчком.
Продолжительность пересадки в Мукачево: 1 ч 26 мин по пути в Кошице и 52 мин обратно.
Со станции Мукачево ежедневно курсируют два поезда в направлении Словакии:
Затем на станции Кошице можно осуществить следующие пересадки:
В обратном направлении:
В случае поездки из Братиславы – воспользуйтесь дневным поездом IC 521, который отправляется ежедневно из Братиславы в 06:22 и прибывает в Кошице в 11:04. Ближайший поезд в ст. Мукачево – №962 – отправляется в 11:46.
В случае поездки из Праги – воспользуйтесь ночным поездом EN 443 «Slovakia», который отправляется ежедневно из Праги в 22:13 и прибывает в Кошице в 08:33. Ближайший поезд в ст. Мукачево – №960 – отправляется в 08:46.
Заметим, посадка на поезда в Кошице на станции Мукачево – с отдельной платформы: при выходе с вокзала налево до 10 мин пешком до платформы Западная.
Ранее РБК-Украина сообщало, что компания "Укрзализныця" переводит все заказы на групповые поездки в онлайн формат.
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