Як правильно змінювати роботу та на що звертати увагу: поради кар'єрної консультантки

У житті може настати момент, коли робота чи сфера діяльності загалом перестає приносити задоволення. Тоді людина просто змінює вектор, і це називається світчинг.
РБК-Україна розпитало кар'єрну консультантку Наталію Поставну про те, як підготуватися до зміни роботи, які можуть бути ризики та як знайти нову діяльність.
Світчинг (switch з англійської - "перемикати") буквально означає щось змінити в житті. Найчастіше це поняття використовують для позначення зміни роботи чи галузі діяльності.
Оскільки парадигма сучасного світу змінюється, нове покоління не зациклюється лише на одній роботі, яку обрало ще в підлітковому віці. Тому світчинг дає можливість пробувати щось нове, шукати своє задоволення в роботі та не засиджуватися на місці.
Кар'єрна консультантка Наталія Поставна для початку радить усвідомити вашу "точку кипіння", тобто знайти справжній мотив для зміни сфери діяльності. Проте тут є важливий нюанс.
"Можливо, вам потрібно видихнути, сходити у відпустку й можна далі працювати. А, можливо, людині потрібно змінити не сферу діяльності, а місце роботи, бо тут їй стало емоційно важко, вона хоче чогось більшого", - каже експертка.
Якщо ви справді усвідомлюєте, що причина не в емоційному вигоранні чи втомі, тоді можна задумуватися про світчерство.
Думки про зміну роботи можуть з'являтися від перевтоми, тому може знадобитися не звільнення, а проста відпустка (фото: Freepik)
Для початку вам варто визначити свої сильні й слабкі сторони, навички та компетенції. У списку зазначте, що із цих якостей і вмінь ви хотіли б використовувати в новій роботі.
Обов'язково зважайте на свій психологічний і фізичний стан. Це також важливий чинник для пошуку нової роботи, наголошує Наталія.
Не забуваймо й про фінансовий аспект. Приблизно порахуйте, скільки коштів вам може знадобитися на нове навчання та скільки часу потрібно для здобуття нових знань і пошуку роботи. У цьому випадку дуже корисно мати фінансову подушку на певний проміжок часу.
Наступним кроком проаналізуйте ринок праці. Що зараз актуально й буде залишатися таким ще хоча б кілька років? Де можна працевлаштуватися з мінімальним досвідом і знаннями?
"Наприклад, в ІТ-сфері вакансії є, але дуже багато джунів, яким важко знайти перше місце роботи. Є напрямки, куди ще можна пройти. Є курси, де навчають і працевлаштовують; а є ті, де просто навчають. Це все треба досліджувати", - каже Поставна.
Зауважте, що вибір нової професії залежить тільки від вас, однак за допомогою можна звернутися й до фахівців.
Якщо пошуки стають складнішими, згадайте про ваші мрії.
"До речі, про щось ми мріємо з дитинства. Наприклад, хтось усе життя мріяв бути педагогом. І в 30-40 років людина вступає до вищого навчального закладу для здобуття другої освіти та працює там, де їй подобається", - радить спеціалістка.
Найбільший ризик - це працевлаштування, оскільки не кожен роботодавець готовий брати кандидатів "з нуля".
"Може бути також, що людина втрачає своє фінансове становище. Умовно вона заробляла 30-40 тисяч гривень. А якщо людина навчилася чогось нового, на старті вона такі ж гроші заробляти не буде, це може бути вдвічі менше", - каже Наталія.
Експертка також застерігає від популярної помилки, якої часто припускаються ще в школі: йти на ту професію, яка престижна, яку порадили в оточенні. Проте може статися так, що ця робота не для вас, тож варто дослухатися насамперед до себе.
Раніше ми розповідали, які царини роботи в Україні пропонують найбільше вакансій.
Читайте також, яка різниця між резюме та CV і як їх правильно написати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.