Як правильно змінювати роботу та на що звертати увагу: поради кар'єрної консультантки

Що таке світчинг

Світчинг (switch з англійської - "перемикати") буквально означає щось змінити в житті. Найчастіше це поняття використовують для позначення зміни роботи чи галузі діяльності.

Оскільки парадигма сучасного світу змінюється, нове покоління не зациклюється лише на одній роботі, яку обрало ще в підлітковому віці. Тому світчинг дає можливість пробувати щось нове, шукати своє задоволення в роботі та не засиджуватися на місці.

Як зрозуміти, що вам потрібен світч

Кар'єрна консультантка Наталія Поставна для початку радить усвідомити вашу "точку кипіння", тобто знайти справжній мотив для зміни сфери діяльності. Проте тут є важливий нюанс.

"Можливо, вам потрібно видихнути, сходити у відпустку й можна далі працювати. А, можливо, людині потрібно змінити не сферу діяльності, а місце роботи, бо тут їй стало емоційно важко, вона хоче чогось більшого", - каже експертка.

Якщо ви справді усвідомлюєте, що причина не в емоційному вигоранні чи втомі, тоді можна задумуватися про світчерство.

Думки про зміну роботи можуть з'являтися від перевтоми, тому може знадобитися не звільнення, а проста відпустка (фото: Freepik)

З чого почати зміну діяльності

Для початку вам варто визначити свої сильні й слабкі сторони, навички та компетенції. У списку зазначте, що із цих якостей і вмінь ви хотіли б використовувати в новій роботі.

Обов'язково зважайте на свій психологічний і фізичний стан. Це також важливий чинник для пошуку нової роботи, наголошує Наталія.

Не забуваймо й про фінансовий аспект. Приблизно порахуйте, скільки коштів вам може знадобитися на нове навчання та скільки часу потрібно для здобуття нових знань і пошуку роботи. У цьому випадку дуже корисно мати фінансову подушку на певний проміжок часу.

Наступним кроком проаналізуйте ринок праці. Що зараз актуально й буде залишатися таким ще хоча б кілька років? Де можна працевлаштуватися з мінімальним досвідом і знаннями?

"Наприклад, в ІТ-сфері вакансії є, але дуже багато джунів, яким важко знайти перше місце роботи. Є напрямки, куди ще можна пройти. Є курси, де навчають і працевлаштовують; а є ті, де просто навчають. Це все треба досліджувати", - каже Поставна.

Зауважте, що вибір нової професії залежить тільки від вас, однак за допомогою можна звернутися й до фахівців.

Якщо пошуки стають складнішими, згадайте про ваші мрії.

"До речі, про щось ми мріємо з дитинства. Наприклад, хтось усе життя мріяв бути педагогом. І в 30-40 років людина вступає до вищого навчального закладу для здобуття другої освіти та працює там, де їй подобається", - радить спеціалістка.

Які у світчингу є ризики

Найбільший ризик - це працевлаштування, оскільки не кожен роботодавець готовий брати кандидатів "з нуля".

"Може бути також, що людина втрачає своє фінансове становище. Умовно вона заробляла 30-40 тисяч гривень. А якщо людина навчилася чогось нового, на старті вона такі ж гроші заробляти не буде, це може бути вдвічі менше", - каже Наталія.

Експертка також застерігає від популярної помилки, якої часто припускаються ще в школі: йти на ту професію, яка престижна, яку порадили в оточенні. Проте може статися так, що ця робота не для вас, тож варто дослухатися насамперед до себе.