Як правильно збирати гриби та не отруїтися ними: інструкція та поради

Підвищена вологість та тепла погода на початку жовтня сприяли активному росту грибів, ознаменувавши початок осіннього сезону. Водночас спостерігається значне збільшення випадків отруєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров’я".
Як правильно збирати гриби:
Ознаки отруєння грибами можуть проявлятися в різний час: від 30 хвилин або години після їх вживання до кількох діб або навіть тижнів.
Найпоширенішими симптомами є блювання та діарея, але це далеко не всі можливі прояви отруєння. До інших ознак належать:
Якщо з’явилися симптоми отруєння, негайно викликайте швидку допомогу за номером 103 або 112. Під час виклику надайте інформацію про:
До приїзду медиків необхідно промити шлунок, дотримуючись таких кроків:
Також необхідно дати потерпілому сорбенти, наприклад, активоване вугілля, і забезпечити постільний режим.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як правильно зберігати різні гриби.
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