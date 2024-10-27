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Як правильно збирати гриби та не отруїтися ними: інструкція та поради

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Підвищена вологість та тепла погода на початку жовтня сприяли активному росту грибів, ознаменувавши початок осіннього сезону. Водночас спостерігається значне збільшення випадків отруєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров’я".

 

Як правильно збирати гриби:

  • будьте впевнені в їстівності. Перш за все, переконайтеся, що знайдений гриб безпечний для вживання. Якщо виникають сумніви щодо виду, краще залиште його в лісі;
  • уникайте старих або незрілих грибів. Не збирайте перезрілі або дуже молоді гриби з нечіткими ознаками, адже їх легко сплутати з отруйними;
  • обережно з пластинчастими грибами. Особливо уважно слід ставитися до грибів з пластинками під капелюшком. Безпечніше збирати трубчасті гриби, у яких нижня частина шапки схожа на губку;
  • уникайте забруднених місць. Не збирайте гриби біля доріг, промислових підприємств, сміттєзвалищ або у забруднених районах, оскільки вони накопичують токсини;
  • не збирайте гриби в посуху. У спекотну погоду гриби змінюють обмін речовин, втрачаючи воду і накопичуючи шкідливі речовини;
  • не купуйте гриби з рук. Не варто купувати дикорослі гриби на стихійних ринках або у випадкових людей;
  • не пробуйте сирі гриби.Обов’язково проводьте термічну обробку, оскільки навіть їстівні гриби можуть бути небезпечними у сирому вигляді.

Отруєння грибами 

Ознаки отруєння грибами можуть проявлятися в різний час: від 30 хвилин або години після їх вживання до кількох діб або навіть тижнів.

Найпоширенішими симптомами є блювання та діарея, але це далеко не всі можливі прояви отруєння. До інших ознак належать:

  • сильний біль у животі;
  • головний біль;
  • підвищена температура;
  • галюцинації;
  • відчуття холоду в руках і ногах через відтік крові від кінцівок;
  • судоми;
  • утруднене дихання;
  • марення;
  • знижений пульс, запаморочення.

Що робити при отруєнні грибами:

Якщо з’явилися симптоми отруєння, негайно викликайте швидку допомогу за номером 103 або 112. Під час виклику надайте інформацію про:

  • симптоми постраждалого;
  • причину отруєння;
  • що було зроблено для допомоги.

До приїзду медиків необхідно промити шлунок, дотримуючись таких кроків:

  • нехай постраждалий вип'є 1–2 літри теплої кип’яченої води;
  • викликати блювання;
  • повторити процедуру 2–3 рази, поки блювотні маси не стануть прозорими.

Також необхідно дати потерпілому сорбенти, наприклад, активоване вугілля, і забезпечити постільний режим.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як правильно зберігати різні гриби.

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Мінстерство охорони здоров'я України