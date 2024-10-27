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Как правильно собирать грибы и избежать отравления ими: инструкция и советы

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Повышенная влажность и теплая погода в начале октября способствовали активному росту грибов, ознаменовав начало осеннего сезона. В то же время наблюдается значительное увеличение случаев отравлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".

Как правильно собирать грибы:

  • будьте уверены в съедобности. Прежде всего, убедитесь, что найденный гриб безопасен для употребления. Если возникают сомнения относительно вида, лучше оставьте его в лесу;
  • избегайте старых или незрелых грибов. Не собирайте перезревшие или очень молодые грибы с нечеткими признаками, ведь их легко спутать с ядовитыми;
  • осторожно с пластинчатыми грибами. Особенно внимательно следует относиться к грибам с пластинками под шляпкой. Безопаснее собирать трубчатые грибы, у которых нижняя часть шапки похожа на губку;
  • избегайте загрязненных мест. Не собирайте грибы возле дорог, промышленных предприятий, свалок или в загрязненных районах, поскольку они накапливают токсины;
  • не собирайте грибы в засуху. В жаркую погоду грибы меняют обмен веществ, теряя воду и накапливая вредные вещества;
  • не покупайте грибы с рук. Не стоит покупать дикорастущие грибы на стихийных рынках или у случайных людей;
  • не пробуйте сырые грибы, обязательно проводите термическую обработку, поскольку даже съедобные грибы могут быть опасными в сыром виде.

Отравление грибами 

Признаки отравления грибами могут проявляться в разное время: от 30 минут или часа после их употребления до нескольких суток или даже недель.

Самыми распространенными симптомами являются рвота и диарея, но это далеко не все возможные проявления отравления. К другим признакам относятся:

  • сильная боль в животе;
  • головная боль;
  • повышенная температура;
  • галлюцинации;
  • ощущение холода в руках и ногах из-за оттока крови от конечностей;
  • судороги;
  • затрудненное дыхание;
  • бред;
  • пониженный пульс, головокружение.

Что делать при отравлении грибами:

Если появились симптомы отравления, немедленно вызывайте скорую помощь по номеру 103 или 112. Во время вызова предоставьте информацию о:

  • симптомах пострадавшего;
  • причине отравления;
  • что было сделано для помощи.

До приезда медиков необходимо промыть желудок, придерживаясь таких шагов:

  • пусть пострадавший выпьет 1-2 литра теплой кипяченой воды;
  • вызвать рвоту;
  • повторить процедуру 2-3 раза, пока рвотные массы не станут прозрачными.

Также необходимо дать пострадавшему сорбенты, например, активированный уголь, и обеспечить постельный режим.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как правильно хранить разные грибы.

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Министерство здравоохранения Украины