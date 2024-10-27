Как правильно собирать грибы и избежать отравления ими: инструкция и советы

Как правильно собирать грибы:

будьте уверены в съедобности. Прежде всего, убедитесь, что найденный гриб безопасен для употребления. Если возникают сомнения относительно вида, лучше оставьте его в лесу;

избегайте старых или незрелых грибов. Не собирайте перезревшие или очень молодые грибы с нечеткими признаками, ведь их легко спутать с ядовитыми;

осторожно с пластинчатыми грибами. Особенно внимательно следует относиться к грибам с пластинками под шляпкой. Безопаснее собирать трубчатые грибы, у которых нижняя часть шапки похожа на губку;

избегайте загрязненных мест. Не собирайте грибы возле дорог, промышленных предприятий, свалок или в загрязненных районах, поскольку они накапливают токсины;

не собирайте грибы в засуху. В жаркую погоду грибы меняют обмен веществ, теряя воду и накапливая вредные вещества;

не покупайте грибы с рук. Не стоит покупать дикорастущие грибы на стихийных рынках или у случайных людей;

не пробуйте сырые грибы, обязательно проводите термическую обработку, поскольку даже съедобные грибы могут быть опасными в сыром виде.

Отравление грибами

Признаки отравления грибами могут проявляться в разное время: от 30 минут или часа после их употребления до нескольких суток или даже недель.

Самыми распространенными симптомами являются рвота и диарея, но это далеко не все возможные проявления отравления. К другим признакам относятся:

сильная боль в животе;

головная боль;

повышенная температура;

галлюцинации;

ощущение холода в руках и ногах из-за оттока крови от конечностей;

судороги;

затрудненное дыхание;

бред;

пониженный пульс, головокружение.

Что делать при отравлении грибами:

Если появились симптомы отравления, немедленно вызывайте скорую помощь по номеру 103 или 112. Во время вызова предоставьте информацию о:

симптомах пострадавшего;

причине отравления;

что было сделано для помощи.

До приезда медиков необходимо промыть желудок, придерживаясь таких шагов:

пусть пострадавший выпьет 1-2 литра теплой кипяченой воды;

вызвать рвоту;

повторить процедуру 2-3 раза, пока рвотные массы не станут прозрачными.

Также необходимо дать пострадавшему сорбенты, например, активированный уголь, и обеспечить постельный режим.