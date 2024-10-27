Как правильно собирать грибы и избежать отравления ими: инструкция и советы

Повышенная влажность и теплая погода в начале октября способствовали активному росту грибов, ознаменовав начало осеннего сезона. В то же время наблюдается значительное увеличение случаев отравлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".
Как правильно собирать грибы:
Признаки отравления грибами могут проявляться в разное время: от 30 минут или часа после их употребления до нескольких суток или даже недель.
Самыми распространенными симптомами являются рвота и диарея, но это далеко не все возможные проявления отравления. К другим признакам относятся:
Если появились симптомы отравления, немедленно вызывайте скорую помощь по номеру 103 или 112. Во время вызова предоставьте информацию о:
До приезда медиков необходимо промыть желудок, придерживаясь таких шагов:
Также необходимо дать пострадавшему сорбенты, например, активированный уголь, и обеспечить постельный режим.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как правильно хранить разные грибы.
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