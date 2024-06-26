Як правильно зареєструвати ГБО на авто та що буде, якщо цього не зробити: поради водіям

Насправді процес переводу бензинової машини на газ відпрацьований за чверть століття багатьма спеціалізованими СТО і не становить жодної проблеми. Робота виконується в середньому за один робочий день, плюс ще кілька годин займає процедура внесення ГБО в техпаспорт автомобіля у найближчому сервісному центрі МВС. Останнього вимагає Закон України Про дорожній рух (ст. 32 ч.4), адже інсталяція обладнання для роботи машини на пропан-бутані вважається її переобладнанням.

Скільки коштує реєстрація ГБО

В принципі, все логічно і потреба реєстрації не викликала у автомобілістів великих сумнівів. Тим більше що СЦ МВС після реформування почали працювати здебільшого ефективно і видають новий документ без затримок. Великих грошових витрат техпаспорт з вписаним ГБО теж не потребував, аж до початку 2020 року можна було вкластись у кількасот гривень.

Але в січні 2020-го з’явилося розпорядження Мінінфраструктури, згідно якого замість Акту технічної експертизи від СТО-інсталятора власник машини має пред’явити тільки такий собі Сертифікат відповідності. Який видається лише кількома організаціями в Україні і коштує близько 4000 грн. Логіка і правомірність нового порядку реєстрації ГБО дотепер остаточно не з’ясована, але факт у тому, що оформлення газу відтоді стало дорожче на кілька тисяч гривень.

Кількість реєстрацій ГБО відразу впала вдесятеро, при тому, що щомісячна кількість переобладнаних під газ машин не зменшилася. Тобто відтоді більшість власників машин з ГБО припинили реєструвати факт переобладнання. Таке рішення підкріплюється тим, що за відсутності в Україні обов’язкового технічного огляду поліцейські не мають серйозних підстав для перевірки машин і виявлення на них незареєстрованого ГБО.

Тобто оштрафувати власника на 340 грн (ст.121 КУпАП) можна, але для патрульних це не так вже і просто – якщо говорити про те, щоб все має бути законно.

Документи для реєстрації ГБО

Між тим, громадяни, які хочуть бути законослухняними і мають потрібні фінансові можливості, все одно вносять газ в техпаспорт.

Для реєстрації встановлення ГБО на автомобіль у 2024 році потрібно надати такі папери:

Паспорт власника машини та його код ІПН;

Акт приймання-передачі авто, виданий СТО, де встановили ГБО;

Свідоцтво про узгодження конструкції (видає СТО);

Сертифікат відповідності (має видаватись після перевірки авто експертом окремої організації);

Наказ керівника підприємства про призначення відповідальної особи (якщо власник авто – юридична особа).

Коротко

Згідно українського законодавства встановлення ГБО на автомобіль треба реєструвати. Так, ціна чималенька і наче несправедлива, але в техпаспорті має стояти відмітка про наявність на машині ГБО. Чи робити це, чи сподіватись на удачу, то вже справа кожного власника. Але однозначно можна сказати, що для інсталяції газового обладнання треба обирати авторитетну майстерню, яка має досвід таких робіт і дозвіл на них – Свідоцтво для встановлення ГБО від Головного сервісного центру МВС.