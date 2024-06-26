Как правильно зарегистрировать ГБО на авт и что будет, если этого не сделать: советы водителям

На самом деле, процесс перевода бензиновой машины на газ отработан за четверть века многими специализированными СТО и не представляет никакой проблемы. Работа выполняется в среднем за один рабочий день плюс еще несколько часов занимает процедура внесения ГБО в техпаспорт автомобиля в ближайшем сервисном центре МВД. Последний требует Закон Украины О дорожном движении (ст. 32 ч.4), ведь инсталляция оборудования для работы машины на пропан-бутане считается ее переоборудованием.

Сколько стоит регистрация ГБО

В принципе, все логично и потребность в регистрации не вызывала у автомобилистов больших сомнений. Тем более, что СЦ МВД после реформирования начали работать в основном эффективно и выдают новый документ без задержек. В больших денежных расходах техпаспорт с вписанным ГБО тоже не нуждался, вплоть до начала 2020 года можно было уложиться в несколько сотен гривен.

Но в январе 2020-го появилось распоряжение Мининфраструктуры, согласно которому вместо Акта технической экспертизы от СТО-инсталлятора владелец машины должен предъявить только сертификат соответствия. Который выдается только несколькими организациями в Украине и стоит около 4000 грн. Логика и правомерность нового порядка регистрации ГБО до сих пор окончательно не выяснена, но факт в том, что оформление газа с тех пор стало дороже нескольких тысяч гривен.

Количество регистраций ГБО сразу упало в десять раз, при том, что ежемесячное количество переоборудованных под газ машин не уменьшилось. То есть с тех пор большинство владельцев машин с ГБО перестали регистрировать факт переоборудования. Такое решение подкрепляется тем, что при отсутствии в Украине обязательного технического осмотра у полицейских нет серьезных оснований для проверки машин и обнаружения на них незарегистрированного ГБО.

То есть оштрафовать собственника на 340 грн (ст.121 КУоАП) можно, но для патрульных это не так уж просто – если говорить о том, чтобы все должно быть законно.

Документы для регистрации

Между тем граждане, которые хотят быть законопослушными и имеют нужные финансовые возможности, все равно вносят газ в техпаспорт.

Для регистрации установки ГБО на автомобиль в 2024 году необходимо предоставить следующие бумаги:

Паспорт владельца машины и его код ИНН;

Акт приемки-передачи авто, изданный СТО, где установили ГБО;

Свидетельство о согласовании конструкции (выдает СТО);

Сертификат соответствия (должен выдаваться после проверки авто экспертом отдельной организации);

Приказ руководителя предприятия о назначении ответственного лица (если владелец авто – юридическое лицо).

Кратко

Согласно украинскому законодательству установку ГБО на автомобиль нужно регистрировать. Да, цена немаленькая и словно несправедливая, но в техпаспорте должна стоять отметка о наличии на машине ГБО. Или делать это, или надеяться на удачу, это уже дело каждого владельца. Но однозначно можно сказать, что для установки газового оборудования нужно выбирать авторитетную мастерскую, имеющую опыт таких работ и разрешение на них – Свидетельство для установки ГБО от Главного сервисного центра МВД.