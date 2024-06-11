Як правильно їхати на машині нерівною дорогою: кілька важливих порад

Звісно, не можна сказати, що з автотрасами в нас все погано – на щастя, це не так. Але практично будь-яка тривала подорож обов’язково містить бодай кілька кілометрів шляху з асфальтовими коліями, хвилями і вибоїнами. Те, що такі перешкоди скорочують життя витратних деталей ходової частини, ще півбіди – деякі сюрпризи можуть вивести машину з ладу просто миттєво. Але уникнути таких неприємностей доволі нескладно.

Прийоми ощадливого руху по вибоїнам

Знизити швидкість . Аби звести до мінімуму шкоду від поганої дороги, на вибоїнах потрібно знижувати швидкість, іноді – до нуля. Коли ви потрапляєте на ділянку з вибоїнами чи хвилями, уповільнюйтесь до 30 - 50 км/год і рухайтесь так, щоб вчасно побачити яму і обрати варіант, як її оминути. Якщо маневрування неможливе чи небезпечне (пов’язане з виїздом на зустрічну смугу), потрібно пригальмувати аж до зупинки і перекочуватись через яму геть повільно;

. Аби звести до мінімуму шкоду від поганої дороги, на вибоїнах потрібно знижувати швидкість, іноді – до нуля. Коли ви потрапляєте на ділянку з вибоїнами чи хвилями, уповільнюйтесь до 30 - 50 км/год і рухайтесь так, щоб вчасно побачити яму і обрати варіант, як її оминути. Якщо маневрування неможливе чи небезпечне (пов’язане з виїздом на зустрічну смугу), потрібно пригальмувати аж до зупинки і перекочуватись через яму геть повільно; Перед вибоїною чи асфальтовою хвилею відпустити гальма . Не можна зустрічатись з нерівністю при загальмованих колесах. В такому випадку пружини підвіски будуть у стисненому стані і не погасять всю енергію удару;

. Не можна зустрічатись з нерівністю при загальмованих колесах. В такому випадку пружини підвіски будуть у стисненому стані і не погасять всю енергію удару; Уникати в першу чергу ям з грубими краями . Саме кромка асфальту рве боковину шини. Навіть у глибоку вибоїну машина закотиться і викотиться плавно і без наслідків, якщо вона має пологі краї. При тому невелика на перший погляд ямка з гострими кромками асфальту по периметру легко рубає шини наскрізь і гне обід колісних дисків;

. Саме кромка асфальту рве боковину шини. Навіть у глибоку вибоїну машина закотиться і викотиться плавно і без наслідків, якщо вона має пологі краї. При тому невелика на перший погляд ямка з гострими кромками асфальту по периметру легко рубає шини наскрізь і гне обід колісних дисків; Не звертайте увагу на " гонщиків " . Якщо ви будете їхати обережно, вас напевне будуть обганяти швидкі колеги, які не бояться ям. І хай собі, ви не піддавайтесь загальному психозу. Тим більше, що в інших авто справді можуть бути причини впевнено рухатись по зруйнованому асфальту: великі колеса, шини високого профілю, позашляхова підвіска, надмірна самовпевненість водія тощо.

. Якщо ви будете їхати обережно, вас напевне будуть обганяти швидкі колеги, які не бояться ям. І хай собі, ви не піддавайтесь загальному психозу. Тим більше, що в інших авто справді можуть бути причини впевнено рухатись по зруйнованому асфальту: великі колеса, шини високого профілю, позашляхова підвіска, надмірна самовпевненість водія тощо. Якщо ситуація незрозуміла, зупиняйтеся. Іноді перед великими перешкодами буде доцільно геть зупинитися, щоб оглянути дорогу по всій її ширині і обрати найоптимальніший спосіб об’їхати найбільш небезпечні вибоїни. Але обов’язково врахуйте те, що ви на дорозі не самі і ваша несподівана зупинка може створити незручності тим, хто прямує позаду вас.

Коротко

У ходовій частині сучасних машин немає таких елементів, знос яких міг би привести до несподіваної поламки. Але часто є вузли, які, працюючи в зношеному стані, впливають на стан сусідніх деталей. І якщо водій ситуацію проґавить, то купувати і замінювати доведеться вже не одну запчастину, а декілька. Тому так важливо вчасно діагностувати назріваючу проблему. Найвідоміший індикатор – шуми при проїзді нерівностей.

Проте, вирахувати справжню причину стукотів або незвичайної поведінки машини буває нелегко навіть професіоналові. Гарантовано виявити все вади підвіски можна на діагностичному стенді, який є на СТО високого класу. Таке обладнання імітує рух по дорозі з різними типами нерівностей, виявляє люфти, зниження продуктивності амортизаторів, визначає залишок ресурсу і можливість подальшої експлуатації вузлів ходової.