Як правильно їхати на машині нерівною дорогою: кілька важливих порад

Український автопарк останніми роками суттєво оновлюється, але при цьому має місце невтішний парадокс. Машин, призначених для ідеальних автобанів, в населення більшає, а шляхи місцями стають гіршими. Щоб зберегти гарні авто від зносу і пошкоджень, треба використовувати певні прийоми керування.
Як їздити по шляхах з вибоїнами на сучасних автівках, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre і Autobild.
Звісно, не можна сказати, що з автотрасами в нас все погано – на щастя, це не так. Але практично будь-яка тривала подорож обов’язково містить бодай кілька кілометрів шляху з асфальтовими коліями, хвилями і вибоїнами. Те, що такі перешкоди скорочують життя витратних деталей ходової частини, ще півбіди – деякі сюрпризи можуть вивести машину з ладу просто миттєво. Але уникнути таких неприємностей доволі нескладно.
У ходовій частині сучасних машин немає таких елементів, знос яких міг би привести до несподіваної поламки. Але часто є вузли, які, працюючи в зношеному стані, впливають на стан сусідніх деталей. І якщо водій ситуацію проґавить, то купувати і замінювати доведеться вже не одну запчастину, а декілька. Тому так важливо вчасно діагностувати назріваючу проблему. Найвідоміший індикатор – шуми при проїзді нерівностей.
Проте, вирахувати справжню причину стукотів або незвичайної поведінки машини буває нелегко навіть професіоналові. Гарантовано виявити все вади підвіски можна на діагностичному стенді, який є на СТО високого класу. Таке обладнання імітує рух по дорозі з різними типами нерівностей, виявляє люфти, зниження продуктивності амортизаторів, визначає залишок ресурсу і можливість подальшої експлуатації вузлів ходової.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.