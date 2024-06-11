Как правильно ехать на машине по неровной дороге: несколько важных советов

Конечно, нельзя сказать, что с автотрассами у нас все плохо – к счастью, это не так. Но практически любое продолжительное путешествие обязательно содержит хоть несколько километров пути с асфальтовыми путями, волнами и выбоинами. То, что такие препятствия сокращают жизнь расходных деталей ходовой части, еще полбеды – некоторые сюрпризы могут вывести машину из строя просто мгновенно. Но избежать таких неприятностей достаточно несложно.

Приемы экономного движения по ухабам

Снизить скорость . Чтобы свести к минимуму ущерб от плохой дороги, на выбоинах нужно снижать скорость, иногда – до нуля. Когда вы попадаете на участок с выбоинами или волнами, замедляйтесь до 30 – 50 км/ч и двигайтесь так, чтобы вовремя увидеть яму и выбрать вариант, как ее обойти. Если маневрирование невозможно или опасно (связано с выездом на встречную полосу), нужно притормозить до остановки и перекатываться через яму медленно;

. Чтобы свести к минимуму ущерб от плохой дороги, на выбоинах нужно снижать скорость, иногда – до нуля. Когда вы попадаете на участок с выбоинами или волнами, замедляйтесь до 30 – 50 км/ч и двигайтесь так, чтобы вовремя увидеть яму и выбрать вариант, как ее обойти. Если маневрирование невозможно или опасно (связано с выездом на встречную полосу), нужно притормозить до остановки и перекатываться через яму медленно; Перед рытвиной или асфальтовой волной отпустить тормоза . Нельзя встречаться с неровностью при заторможенных колесах. В таком случае пружины подвески будут в сжатом состоянии и не погасят всю энергию удара;

. Нельзя встречаться с неровностью при заторможенных колесах. В таком случае пружины подвески будут в сжатом состоянии и не погасят всю энергию удара; Избегать в первую очередь ям с грубыми краями . Именно кромка асфальта рвет боковину шины. Даже в глубокую выбоину машина закатится и выкатится плавно и без последствий, если она имеет пологие края. При этом небольшая, на первый взгляд, ямка с острыми кромками асфальта по периметру легко рубит шины насквозь и гнет обед колесных дисков;

. Именно кромка асфальта рвет боковину шины. Даже в глубокую выбоину машина закатится и выкатится плавно и без последствий, если она имеет пологие края. При этом небольшая, на первый взгляд, ямка с острыми кромками асфальта по периметру легко рубит шины насквозь и гнет обед колесных дисков; Не обращайте внимание на " гонщиков " . Если вы будете ехать осторожно, вас наверняка будут обгонять скорые коллеги, которые не боятся ям. И пусть вы не поддавайтесь общему психозу. Тем более что у других авто действительно могут быть причины уверенно двигаться по разрушенному асфальту: большие колеса, шины высокого профиля, внедорожная подвеска, чрезмерная самоуверенность водителя и т.д.

. Если вы будете ехать осторожно, вас наверняка будут обгонять скорые коллеги, которые не боятся ям. И пусть вы не поддавайтесь общему психозу. Тем более что у других авто действительно могут быть причины уверенно двигаться по разрушенному асфальту: большие колеса, шины высокого профиля, внедорожная подвеска, чрезмерная самоуверенность водителя и т.д. Если ситуация неясна, останавливайтесь . Иногда перед большими препятствиями будет целесообразно остановиться, чтобы осмотреть дорогу по всей ее ширине и выбрать самый оптимальный способ объехать наиболее опасные выбоины. Но обязательно учтите то, что вы на дороге не сами и ваша неожиданная остановка может создать неудобства для тех, кто следует за вами.

Кратко

В ходовой части современных машин нет таких элементов, износ которых мог бы привести к неожиданной поломке. Но часто есть узлы, которые, работая во изношенном состоянии, влияют на состояние соседних деталей. И если водитель ситуацию упустит, то покупать и заменять придется уже не одну запчасть, а несколько. Поэтому так важно своевременно диагностировать назревающую проблему. Самый известный индикатор – шумы при проезде неровностей.

Однако, вычислить истинную причину стуков или необычного поведения машины бывает нелегко даже профессионалу. Гарантированно обнаружить все недостатки подвески можно на диагностическом стенде, находящемся на СТО высокого класса. Такое оборудование имитирует движение по дороге с разными типами неровностей, обнаруживает люфты, понижение производительности амортизаторов, определяет остаток ресурса и возможность дальнейшей эксплуатации ходовой узлов.