Как правильно ехать на машине по неровной дороге: несколько важных советов

Украинский автопарк в последние годы существенно обновляется, но при этом имеет место нелестный парадокс. Машин, предназначенных для идеальных автобанов, у населения увеличивается, а пути местами становятся хуже. Чтобы сохранить хорошие автомобили от износа и повреждений, нужно использовать определенные приемы управления.
Как ездить по путям с выбоинами на современных автомобилях, читайте в материале РБК-Украина .
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Auto centre и Autobild .
Конечно, нельзя сказать, что с автотрассами у нас все плохо – к счастью, это не так. Но практически любое продолжительное путешествие обязательно содержит хоть несколько километров пути с асфальтовыми путями, волнами и выбоинами. То, что такие препятствия сокращают жизнь расходных деталей ходовой части, еще полбеды – некоторые сюрпризы могут вывести машину из строя просто мгновенно. Но избежать таких неприятностей достаточно несложно.
В ходовой части современных машин нет таких элементов, износ которых мог бы привести к неожиданной поломке. Но часто есть узлы, которые, работая во изношенном состоянии, влияют на состояние соседних деталей. И если водитель ситуацию упустит, то покупать и заменять придется уже не одну запчасть, а несколько. Поэтому так важно своевременно диагностировать назревающую проблему. Самый известный индикатор – шумы при проезде неровностей.
Однако, вычислить истинную причину стуков или необычного поведения машины бывает нелегко даже профессионалу. Гарантированно обнаружить все недостатки подвески можно на диагностическом стенде, находящемся на СТО высокого класса. Такое оборудование имитирует движение по дороге с разными типами неровностей, обнаруживает люфты, понижение производительности амортизаторов, определяет остаток ресурса и возможность дальнейшей эксплуатации ходовой узлов.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках .