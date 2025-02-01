Як правильно визначити розмір одягу та взуття для військовослужбовця: пояснення Міноборони

Зручність та комфорт обмундирування надзвичайно важливі для ефективного виконання завдань військовими, особливо - на полі бою. Крім того, правильно підібрана форма одягу довше слугує бійцю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
Саме тому Міноборони підготувало покрокову інструкцію з визначення розміру військового обмундирування. Правильно підібрана форма не лише забезпечує комфорт під час виконання бойових завдань, але й служить довше.
Для літнього польового костюма необхідно виміряти:
Для взуття:
Раніше РБК-Україна розповідало, що цьогоріч українські жінки-військові отримали літні польові костюми. Форма виготовлена з урахуванням антропометричних параметрів жінок.
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