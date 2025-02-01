Як правильно визначити розмір одягу та взуття для військовослужбовця: пояснення Міноборони

Раніше РБК-Україна розповідало, що цьогоріч українські жінки-військові отримали літні польові костюми. Форма виготовлена з урахуванням антропометричних параметрів жінок.

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