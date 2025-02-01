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Как правильно определить размер одежды и обуви для военнослужащего: объяснение Минобороны

Иллюстративное фото: в Минобороны объяснили, как определить размер одежды и обуви для военнослужащего (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Удобство и комфорт обмундирования чрезвычайно важны для эффективного выполнения задач военными, особенно - на поле боя. Кроме того, правильно подобранная форма одежды дольше служит бойцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Именно поэтому Минобороны подготовило пошаговую инструкцию по определению размера военного обмундирования. Правильно подобранная форма не только обеспечивает комфорт во время выполнения боевых задач, но и служит дольше.

Для летнего полевого костюма необходимо измерить:

  • обхват груди в самой выпуклой части;
  • обхват талии в самом узком месте;
  • рост, чтобы пятки, лопатки и затылок касались стены;
  • для женщин - обхват бедер в самой широкой части.

Для обуви:

  • обведите стопу на листе, держа карандаш вертикально;
  • измерьте длину от пятки до пальцев;
  • для зимней обуви добавьте 1 см на теплые носки.
 

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в этом году украинские женщины-военные получили летние полевые костюмы. Форма изготовлена с учетом антропометрических параметров женщин.

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