Как правильно определить размер одежды и обуви для военнослужащего: объяснение Минобороны

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в этом году украинские женщины-военные получили летние полевые костюмы. Форма изготовлена с учетом антропометрических параметров женщин.

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