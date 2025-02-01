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Як правильно визначити розмір одягу та взуття для військовослужбовця: пояснення Міноборони

Субота 01 лютого 2025 22:27
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Як правильно визначити розмір одягу та взуття для військовослужбовця: пояснення Міноборони Ілюстративне фото: у Міноборони пояснили, як визначити розмір одягу та взуття для військовослужбовця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Зручність та комфорт обмундирування надзвичайно важливі для ефективного виконання завдань військовими, особливо - на полі бою. Крім того, правильно підібрана форма одягу довше слугує бійцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Саме тому Міноборони підготувало покрокову інструкцію з визначення розміру військового обмундирування. Правильно підібрана форма не лише забезпечує комфорт під час виконання бойових завдань, але й служить довше.

Для літнього польового костюма необхідно виміряти:

  • обхват грудей у найвипуклішій частині;
  • обхват талії у найвужчому місці;
  • зріст, щоб п'яти, лопатки та потилиця торкалися стіни;
  • для жінок – обхват стегон у найширшій частині.

Для взуття:

  • обведіть стопу на аркуші, тримаючи олівець вертикально;
  • виміряйте довжину від п'яти до пальців;
  • для зимового взуття додайте 1 см на теплі шкарпетки.

Раніше РБК-Україна розповідало, що цьогоріч українські жінки-військові отримали літні польові костюми. Форма виготовлена з урахуванням антропометричних параметрів жінок.

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