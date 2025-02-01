Як правильно визначити розмір одягу та взуття для військовослужбовця: пояснення Міноборони

Ілюстративне фото: у Міноборони пояснили, як визначити розмір одягу та взуття для військовослужбовця (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зручність та комфорт обмундирування надзвичайно важливі для ефективного виконання завдань військовими, особливо - на полі бою. Крім того, правильно підібрана форма одягу довше слугує бійцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Саме тому Міноборони підготувало покрокову інструкцію з визначення розміру військового обмундирування. Правильно підібрана форма не лише забезпечує комфорт під час виконання бойових завдань, але й служить довше. Для літнього польового костюма необхідно виміряти: обхват грудей у найвипуклішій частині;

обхват талії у найвужчому місці;

зріст, щоб п'яти, лопатки та потилиця торкалися стіни;

для жінок – обхват стегон у найширшій частині. Для взуття: обведіть стопу на аркуші, тримаючи олівець вертикально;

виміряйте довжину від п'яти до пальців;

для зимового взуття додайте 1 см на теплі шкарпетки.