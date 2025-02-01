Как правильно определить размер одежды и обуви для военнослужащего: объяснение Минобороны

Иллюстративное фото: в Минобороны объяснили, как определить размер одежды и обуви для военнослужащего (Виталий Носач, РБК-Украина)

Удобство и комфорт обмундирования чрезвычайно важны для эффективного выполнения задач военными, особенно - на поле боя. Кроме того, правильно подобранная форма одежды дольше служит бойцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Именно поэтому Минобороны подготовило пошаговую инструкцию по определению размера военного обмундирования. Правильно подобранная форма не только обеспечивает комфорт во время выполнения боевых задач, но и служит дольше. Для летнего полевого костюма необходимо измерить: обхват груди в самой выпуклой части;

обхват талии в самом узком месте;

рост, чтобы пятки, лопатки и затылок касались стены;

для женщин - обхват бедер в самой широкой части. Для обуви: обведите стопу на листе, держа карандаш вертикально;

измерьте длину от пятки до пальцев;

для зимней обуви добавьте 1 см на теплые носки.