Как правильно определить размер одежды и обуви для военнослужащего: объяснение Минобороны
Удобство и комфорт обмундирования чрезвычайно важны для эффективного выполнения задач военными, особенно - на поле боя. Кроме того, правильно подобранная форма одежды дольше служит бойцу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Именно поэтому Минобороны подготовило пошаговую инструкцию по определению размера военного обмундирования. Правильно подобранная форма не только обеспечивает комфорт во время выполнения боевых задач, но и служит дольше.
Для летнего полевого костюма необходимо измерить:
- обхват груди в самой выпуклой части;
- обхват талии в самом узком месте;
- рост, чтобы пятки, лопатки и затылок касались стены;
- для женщин - обхват бедер в самой широкой части.
Для обуви:
- обведите стопу на листе, держа карандаш вертикально;
- измерьте длину от пятки до пальцев;
- для зимней обуви добавьте 1 см на теплые носки.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в этом году украинские женщины-военные получили летние полевые костюмы. Форма изготовлена с учетом антропометрических параметров женщин.
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