Як правильно укомплектувати автомобільну аптечку: кілька важливих порад

Чому в кожній машині має бути медична аптечка? Тому що там, де автомобілі, там часто пригоди. На жаль, пов’язані з травмами людей. Перелік засобів, який належить у ній мати, зорієнтований саме на надання допомоги при дорожньо-транспортних пригодах. Хоча водії з великим стажем, певно, пам’ятають часи, коли в аптечці треба було возити цілий перелік препаратів для вживання у більш широкому спектрі випадків.

Що треба мати в аптечці автомобіля

Діючий український стандарт ДСТУ 3961-2000 ”Аптечка медична автомобільна”, передбачає два типи аптечок для автотранспорту. Вони так і називаються: тип № 1 та тип №2.

Тип №1 призначений для машин з можливою кількістю людей на борту до 9 осіб, а тип №2 – для більш місткого пасажирського транспорту. В кожному типі аптечок повинно бути по два так звані обов’язкові набори, один з яких аварійний – для зупинки кровотечі, другий – експлуатаційний, для використання при інших травмах. Оскільки для легкових автомобілів призначено перший тип, про нього ми і розповідаємо нижче.

Автомобільна аптечка №1 - обов'язковий набір №1

Джгут для зупинки кровотечі -1 шт.

бинт еластичний (5м х 10 см) - 1 шт.

бинт марлевий стерильний (5м х 10 см) - 2 шт.

бинт марлевий стерильний (7м х 14 см) - 1 шт.

бинт марлевий нестерильний (5м х 5 см) – 1 шт.

бинт марлевий нестерильний (7м х 14 см) -1 шт.

серветки з хлоргексидином (або замінники) (6 см х 10 см) – 2 шт.

смужки на гелієвій основі с антимікробною дією полігексаметилен гуанідин гідрохлорида (або замінники) (10 см х 50 см) - 2 шт.

серветки кровозупиняючі з фурагіном (або його замінники) (6 см х 10 см) – 2 шт.

серветки стерильні (6 см х 10 см) – 6 шт.

пакет перев’язувальний стерильний – 1 шт.

ножиці парамедичні – 1 шт.

косинка медична перев’язувальна з будь-якої тканини (50 см х 50 см) – 1 шт.

гелієва пов’язка для опіків – 1 шт.

Автомобільна аптечка №1 - обов'язковий набір №2

Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень – 1 шт.

рукавички медичні № 8 із поліетилену, комплект – 1 шт.

термопокривало (160 см х 210 см) – 1 шт.

пінцет анатомічний – 1 шт.

шпильки, що застібаються (англійські) – 2 шт.

Штраф за відсутність аптечки в авто

Правила дорожнього руху України (п. 31.4.7) говорять, що за відсутності в машині аптечки експлуатувати авто не можна. При тому Кодекс про адміністративні порушення (ст. 125) передбачає за відсутність аптечки покарання у вигляді попередження – тобто не штрафу.

Не секрет, однак, що деяких водіїв за їзду без аптечки штрафували. Найчастіше представники правоохоронних органів користувались при цьому ст. 121 КоАП, це стаття, яка карає (340 – 425 грн) за керування несправним транспортним засобом – згідно п. 31.4.7 Правил дорожнього руху.

Оскільки ані прямого, ані вторинного зв’язку між аптечкою і технічним станом авто не проглядається, такий штраф незаконний і його легко оскаржити в суді – та власне, наскільки нам відомо, таких випадків на шляхах останнім часом не спостерігається.

Коротко

Оскільки всі ми намагаємося бути свідомими громадянами, давайте не будемо думати, що правильно укомплектована аптечка потрібна для того, щоб не мати проблем з патрульними. Вона потрібна перш за все для медичної допомоги, тобто саме ваша автоаптечка може врятувати чиєсь життя – погодьтеся, для того варто одного разу подбати про її наявність і адекватний вміст.