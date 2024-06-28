Как правильно укомплектовать автомобильную аптечку: несколько важных советов

В последние годы автомобильная аптечка уже не средство застрахать водителя со стороны инспектора на дороге. Но, согласно закону, она все равно должна быть – и должна быть в определенной комплектации. В том числе и для того, чтобы спасти чью-то жизнь. Так что нужно положить к ней?
О том, что согласно закону должно быть в автомобильной аптечке, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы приказ Минэкономразвития №622 от 11.06.2013 г., стандарт ДСТУ 3961-2000, Правила дорожного движения Украины и Кодекс Украины об административных нарушениях.
Почему в каждой машине должна быть медицинская аптечка? Потому что там, где автомобили, там часто приключения. К сожалению, связаны с травмами людей. Перечень средств, который принадлежит в ней, ориентирован именно на оказание помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Хотя водители с большим стажем, вероятно, помнят времена, когда в аптечке нужно было возить целый перечень препаратов для более широкого спектра случаев.
Действующий украинский стандарт ДСТУ 3961-2000 ”Аптечка медицинская автомобильная” предусматривает два типа аптечек для автотранспорта. Они так и называются: тип №1 и тип №2.
Тип №1 предназначен для машин с возможным количеством людей на борту до 9 человек, а тип №2 – для более вместительного пассажирского транспорта. В каждом типе аптечек должно быть по два так называемых обязательных набора, один из которых аварийный – для остановки кровотечения, второй – эксплуатационный, для использования при других травмах. Поскольку для легковых автомобилей предназначен первый тип, о нем мы и рассказываем ниже.
Правила дорожного движения Украины (п. 31.4.7) говорят, что при отсутствии в машине аптечки эксплуатировать авто нельзя. При этом Кодекс об административных нарушениях (ст. 125) предусматривает отсутствие аптечки наказания в виде предупреждения – то есть не штрафа.
Не секрет, однако, что некоторые водители за езду без аптечки штрафовали. Чаще представители правоохранительных органов пользовались при этом ст. 121 КоАП, это наказывающая статья (340 – 425 грн) за управление неисправным транспортным средством – согласно п. 31.4.7 Правил дорожного движения.
Поскольку ни прямой, ни вторичной связи между аптечкой и техническим состоянием авто не просматривается, такой штраф незаконен и его легко обжаловать в суде – и, собственно, насколько нам известно, таких случаев на путях в последнее время не наблюдается.
Поскольку все мы стараемся быть сознательными гражданами, давайте не будем думать, что правильно укомплектованная аптечка нужна для того, чтобы не испытывать проблем с патрульными. Она нужна прежде всего для медицинской помощи, то есть именно ваша автоаптечка может спасти чью-то жизнь – согласитесь, для того стоит однажды позаботиться о ее наличии и адекватном содержании.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.