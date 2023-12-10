Як правильно та безпечно використовувати обігрівачі: поради

З настанням холодів українці все частіше використовують альтернативні джерела світла й опалення. Водночас не усі замислюються про їхню небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"З настанням холодів, з відсутністю тепла та електропостачання, громадяни все більше використовують альтернативні джерела світла та опалення, закуповуючи електрообігрівачі, каміни, туристичні та автономні газові плитки, свічки, генератори тощо. Але маючи такі речі вдома, на жаль, мало хто замислюється про їхню небезпеку", - пише пресслужба.
Що радять в поліції:
"Виконуйте правила безпеки - і ви збережете життя та здоров’я близьких, а також своє майно від пожежі", - додали в поліції.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як економити світло взимку, аби не збільшувати навантаження на енергосистему і не вивести її з ладу.
Також агентство розповідало, які прилади можна вимкнути, щоб не переплачувати за світло.
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