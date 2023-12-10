Как правильно и безопасно использовать обогреватели: советы

С наступлением холодов украинцы все чаще используют альтернативные источники света и отопления. В то же время не все задумываются об их опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Выполняйте правила безопасности - и вы сохраните жизнь и здоровье близких, а также свое имущество от пожара", - добавили в полиции.

"С наступлением холодов, с отсутствием тепла и электроснабжения, граждане все больше используют альтернативные источники света и отопления, закупая электрообогреватели, камины, туристические и автономные газовые плитки, свечи, генераторы и тому подобное. Но имея такие вещи дома, к сожалению, мало кто задумывается об их опасности", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как экономить свет зимой, чтобы не увеличивать нагрузку на энергосистему и не вывести ее из строя.

Также агентство рассказывало, какие приборы можно выключить, чтобы не переплачивать за свет.

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