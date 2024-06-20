Як правильно проїхати перехрестя з круговим рухом на авто: кілька важливих порад

В Україні перехрестя з рухом по колу поширені не так сильно, як, наприклад, у європейських країнах. Але там, де в нас такі розв’язки є, вони бувають просто грандіозними: або з трьома-чотирма смугами транспорту на кільці, або з діаметром “кола” в кількасот метрів, або з величезним майданом і сквером замість клумби-острівця посередині… Одне слово, "круги" в нас бувають такими, що може розгубитись навіть бувалий водій, якщо він, скажімо, немісцевий.

Що таке перехрестя з рухом по колу

Спочатку коротко про те, як зрозуміти, що ви під’їхали до місця, де всі їдуть по колу. Згідно українських ПДР (п. 16.12), про круговий рух водія попереджають два дорожні знаки: "Наближення до кругового руху" (знак 1.19), встановлений завчасно (50 – 100 м у місті чи 150-300 м за ним) і "Круговий рух" (знак 4.10), розміщений вже перед самим "колом". Якщо шляховики постаралися, в місці, де ви маєте влитися в потік або почекати такої можливості, буде розмітка типу 1.13 у вигляді невеликих трикутників в ряд.

Другий знак (4.10) у вигляді синього диска зі стрілками має бути обов’язково, без нього рух по колу не влаштовують, адже часто коло має не форму кола, а вигляд розширення дороги чи навіть великого майдану. Візуально круговий рух можна розпізнати по тому, що у вас немає зустрічного транспорту, всі машини на проїзній частині рухаються в одному напрямку і повертають тільки вправо.

Головне при круговому русі

В Україні головне правило кругового руху – перевага за тим, хто вже рухається по колу. Тобто якщо ви під’їхали до перехрестя з круговим рухом (або до схожого на нього, і ви ще не переконалися у цьому остаточно), ви повинні дати дорогу тим, хто вже рухається по ньому.

Другий момент, який іноді викликає непорозуміння - увімкнення поворотників. Оскільки варіантів напрямку при в’їзді на коло небагато (один), вмикати вказівник повороту в цей момент не потрібно. На відміну від з’їзду з кола і при зміні смуги на ньому, коли сигнали про поворот необхідні. Є тут і кілька інших цікавих нюансів.

Як їхати по перехрестю з круговим рухом

Коли ви пропустили тих, хто вже рухається по колу, заїжджайте на нього самі, і робити це можна з будь-якої смуги. І тут, враховуючи, як скоро (на якому за ліком з’їзді) вам треба буде з кола з’їжджати, важливо відразу зайняти зручний ряд. Якщо помилитися, великої біде не буде, але ви можете затримати інших водіїв чи самі затриматись – скажімо, у правому ряді, де кількість машин зазвичай найбільша.

Коли планується виїзд із кола на першому ж з’їзді, доцільно відразу займати крайнє праве положення. І тоді вам не доведеться зайвий раз змінювати смуги на колі. Щодо покажчиків повороту, то повторимось, при зміні смуги і виїзді з перехрестя завчасний сигнал подавати треба.

Як з’їхати з перехрестя з круговим рухом

За умовчанням з’їзд з кругового руху дозволяється з усіх смуг – якщо на дорозі немає додаткових вказівок щодо цього. Але на ділі такі вольності практикуються не завжди, адже з’їжджати відразу з крайньої лівої смуги означає перетнути дві-три правіших, в яких теж рухаються машини. Тому якщо дозволяє довжина кола, краще завчасно змінити смугу, наблизившись до потрібного з’їзду вже в одному з двох правих рядів.

При маневруванні в межах кола і при з’їзді з нього зокрема дуже важливо заздалегідь вмикати покажчик повороту. Адже взаємних маневрів на таких розв’язках часто буває багато, і водіям потрібно завчасно знати про наміри сусідів по потоку. При спробі залишити перехрестя з середнього або крайнього лівого ряду доведеться пропускати інші машин у смугах праворуч від вас.

Коротко

Перехрестя з рухом по колу потребує підготовки – по-перше, його треба вчасно розпізнати, а по-друге, зрозуміти, який ряд вам краще зайняти, і виконати цей маневр завчасно. Хоча з іншого боку, перевага такої схеми саме у тому, що вона дозволяє виправлення помилок водія без особливої загрози безпеці руху.