Как правильно проехать перекресток с круговым движением на авто: несколько важных советов

В Украине перекрестки с круговым движением распространены не так сильно, как, например, в европейских странах. Но там, где у нас такие развязки есть, они бывают просто грандиозными: либо с тремя-четырьмя полосами транспорта на кольце, либо с диаметром круга в несколько сот метров, либо с огромной площадью и сквером вместо клумбы-островка посередине… Одно слово, "круги" у нас бывают такими, что может растеряться даже бывалый водитель, если он, скажем, неместный.

Что такое перекресток с движением по кругу

Поначалу коротко о том, как осознать, что вы подъехали к месту, где все едут по кругу. Согласно украинским ПДД (п. 16.12), о круговом движении водителя предупреждают два дорожных знака: "Приближение к круговому движению" (знак 1.19), установленный заранее (50 – 100 м в городе или 150-300 м за ним) и "Круговое движение (знак 4.10), размещенный уже перед самым "кругом". Если путевики постарались, в месте, где вы должны влиться в поток или подождать такой возможности, будет разметка типа 1.13 в виде небольших треугольников в ряд.

Второй знак (4.10) в виде синего диска со стрелками должен быть обязательно, без него движение по кругу не устраивают, ведь часто круг имеет форму круга, а вид расширения дороги или даже большой площади. Зрительно круговое движение можно распознать по тому, что у вас нет встречного транспорта, все машины на проезжей части двигаются в одном направлении и поворачивают только вправо.

Главное при круговом движении

В Украине главное правило кругового движения – преимущество по тем, кто уже двигается по кругу. То есть если вы подъехали к перекрестку с круговым движением (или к похожему на него, и вы еще не убедились в этом окончательно), вы должны дать дорогу уже двигающимся по нему.

Второй момент, иногда вызывающий недоразумение - включение поворотников. Поскольку вариантов направления при въезде на круг немного (один), включать указатель поворота в этот момент не требуется. В отличие от съезда из круга и при смене полосы на нем, когда сигналы о повороте необходимы. Есть здесь и несколько других интересных нюансов.

Как ехать по перекрестку с круговым движением

Когда вы пропустили тех, кто уже двигается по кругу, заезжайте на него сами, и делать это можно из любой полосы. И тут, беря во внимание, как скоро (на каком по счету съезде) вам нужно будет из круга съезжать, принципиально сходу занять удачный ряд. Если ошибиться, большой биде не будет, но вы можете задержать других водителей или сами задержаться – скажем, в правом ряду, где количество машин обычно самое большое.

Когда планируется выезд из круга на первом съезде, целесообразно сразу занимать крайнее правое положение. И тогда вам не придется лишний раз менять полосы на круге. Что касается указателей поворота, то повторимся, при смене полосы и выезде с перекрестка предварительный сигнал подавать надо.

Как съехать с перекрестка с круговым движением

По умолчанию съезд с кругового движения разрешается по всем полосам – если на дороге нет дополнительных указаний на этот счет. Но на деле такие вольности практикуются не всегда, ведь съезжать сразу с крайней левой полосы означает пересечь две-три правых, в которых тоже двигаются машины. Поэтому если позволяет длина круга, лучше заранее сменить полосу, приблизившись к нужному съезду уже в одном из двух правых рядов.

При маневрировании в пределах круга и при съезде с него в частности очень важно заранее включать указатель поворота. Ведь взаимных маневров на таких решениях часто бывает много, и водителям нужно заранее знать о намерениях соседей по потоку. При попытке оставить перекресток из среднего или крайнего левого ряда придется пропускать другие машины в полосах справа от вас.

Кратко

Перекресток с движением по кругу нуждается в подготовке – во-первых, его нужно вовремя распознать, а во-вторых, понять, какой ряд вам лучше занять, и выполнить этот маневр раньше времени. Хотя с другой стороны, преимущество такой схемы именно в том, что она позволяет исправить ошибки водителя без особой угрозы безопасности движения.