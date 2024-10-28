Як правильно прикурити машину, коли сіла АКБ: кілька простих порад

Чим ближче до морозів, тим частіше ця проблема буде навідуватись на парковки українських міст і містечок. Акумулятор може підступно відмовити на будь-якому авто незалежно від його класу і ціни. І одним з засобів завести двигун буде так зване прикурювання. Як правильно запустити мотор від іншого авто?

Конкретний алгоритм дій при запуску мотора від чужого акумулятора ми подаємо нижче. А спочатку радимо зрозуміти суть загроз, яких треба уникати під час цих маніпуляцій – так буде простіше зробити все без помилок.

Отже, вам потрібно за допомогою двох довгих товстих дротів з'єднати пару клем одного акумулятора з парою клем іншого. І всі ризики тут зводяться до одного – кожен з чотирьох кінців проводів повинен бути надійно під'єднаний виключно до певної клеми і в жодному разі не торкатися чогось іншого. Плюс є декілька застережень щодо самих автомобілів.

Але перш ніж розпочати пошуки автомобіля-донора, власник якого погодився дати вам прикурити, ви маєте твердо знати, що проблема саме в акумуляторі – а не в стартері, замку запалювання, свічках, паливному насосі, силових дротах тощо. Орієнтовна підказка така: якщо перші кілька спроб стартер активно крутив двигун, але він не запустився, то швидше за все двигун і винен. А батарею ви посадили самі – внаслідок численних марних спроб запуску. В такому випадку сенсу прикурювати немає, і донорська АКБ також буде безрезультатно посаджена.

І ще одне попередження - для запуску замерзлого двигуна підійде не кожен кабель з тих, що продаються в автомагазинах. В ідеалі перетин мідної жили має бути 25 – 35 кв. мм (діаметр 3 – 4 мм), а затискачі-крокодили повинні бути жорсткими і з великою площею контакту.

Як діяти при прикурюванні автомобіля

Якщо ви вже знайшли донора, алгоритм ваших дій має бути такий:

1. З'єднайте червоним кабелем "підкурювача" плюсові клеми обох батарей. При цьому не допускайте торкання затискачів чогось іншого. Запалювання на обох машинах має бути вимкнено.

2. Подібним чином з'єднайте другим кабелем, чорним або синім, мінусові клеми обох батарей. Останньою підключайте мінусову клему до проблемного автомобіля. Швидше за все, в цей момент на клемі проскочить іскра, але це не привід для паніки. Для полегшення запуску експерти радять підключати мінусовий кабель не до клеми посадженої АКБ, а до металевої частини двигуна цього авто. Проте це має бути надійно закріплена масивна деталь, а не кришка або частина навісного обладнання.

3. Хай кілька хвилин з'єднані батареї постоять у стані спокою. Акумулятор проблемного автомобіля таким чином трохи підзарядиться і при подальшому запуску струм, що піде по кабелю і клемам, буде меншим.

4. Протягом цих хвилин з’ясуйте для себе, як вчинити з автомобілем-донором. Одні експерти радять тримати його запалення вимкненим, бо так немов безпечніше для його електронних систем. За іншою версією, двигун машини-донора радять завести, бо таким чином будуть згладжені можливі сплески в електромережі – знов-таки для захисту бортової електроніки. Є і третій варіант дій – геть відключити акумулятор від машини, скинувши з нього одну штатну клему, проте в багатьох сучасних моделях зайвий раз відключати АКБ не рекомендується.

5. Заводьте двигун проблемної машини. Якщо стартер впевнено крутить колінвал, але з двох-трьох спроб двигун не завівся, можна припиняти ваші вправи: слід шукати проблему в моторі і поберегти акумулятор донора.

6. Коли двигун запуститься, не вимикайте його відразу, хай попрацює кілька хвилин для прогріву.

7. Дотримуючись тих самих заходів безпеки, відключайте мінусовий провід від однієї і від другої АКБ, а потім – плюсовий провід від обох батарей. Уникайте багаторазового іскріння, знімайте затискачі-крокодили одним різким рухом.

Поради щодо АКБ на майбутнє

Якщо машина з посадженим акумулятором вдало запустилась від донора – наші вітання. Але якомога швидше слід зарядити батарею від стаціонарного зарядного пристрою. Справа у тому, що автомобільному акумулятору шкідливо надовго залишатись у посадженому стані, це скорочує його ресурс. І при тому для повної зарядки АКБ від бортового генератора потрібна тривала поїздка на кількасот кілометрів.

Нарешті, для уникнення подібних ситуацій у майбутньому власникам немолодих машин варто придбати додатковий вольтметр і розмістити його на панелі чи в бардачку. Нагадаємо, що акумулятор буде нормально заряджатись при напрузі в мережі не менше 14,1 – 14,5 В. Сама батарея після 8 – 10 годинного відпочинку має показувати не менше 12,5-12,6 В.

Коротко

Якщо говорити про сучасні автомобілі, то процедура прикурювання є неоднозначною для обох учасників. Ризик отримати проблеми з електронним обладнанням невеликий, але завжди є. Через піки напруги і струму та складні перехідні процеси в електроланцюгах на моделях з складною електронікою часом виникають проблеми у вигляді помилок у блоках керування. Тому перш ніж вдатися до прикурювання, варто спробувати всі інші варіанти: відвезти АКБ на підзарядку, встановити на її місце іншу, заряджену або, наприклад, викликати бригаду техдопомоги.