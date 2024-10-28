Как правильно прикурить машину, когда села АКБ: несколько простых советов

Чем ближе к морозам, тем чаще эта проблема будет наведываться на парковки украинских городов и городков. Аккумулятор может коварно отказать на любом автомобиле независимо от его класса и цены. И одним из средств завести двигатель будет так называемое прикуривание. Как правильно запустить мотор от другого автомобиля?

О том, как правильно поделиться энергией с другим авто, читайте в материале РБК-Украина .

Конкретный алгоритм действий при запуске двигателя от чужого аккумулятора мы приводим ниже. А сначала советуем понять суть угроз, которые нужно избегать во время этих манипуляций – так будет проще сделать все без ошибок.

Итак, вам нужно с помощью двух длинных толстых проводов соединить пару клемм одного аккумулятора с парой клемм другого. И все риски здесь сводятся к одному – каждый из четырех концов проводов должен быть надежно подключен исключительно к определенной клемме и ни в коем случае не касаться чего-либо другого. Плюс есть несколько оговорок относительно самих автомобилей.

Но прежде чем начать поиски автомобиля-донора, владелец которого согласился дать вам прикурить, вы должны твердо знать, что проблема именно в аккумуляторе – а не в стартере, замке зажигания, свечах, топливном насосе, силовых проводах и т.д. Примерная подсказка такова: если первые несколько попыток стартер активно крутил двигатель, но он не запустился, то скорее всего двигатель и виноват. А батарею вы посадили сами – в результате многочисленных бесполезных попыток запуска. В таком случае смысла прикуривать нет, и донорская АКБ тоже будет безрезультатно посажена.

И еще одно предупреждение – для запуска замерзшего двигателя подойдет не каждый кабель из продаваемых в автомагазинах. В идеале пересечение медной жилы должно быть 25 – 35 кв. мм (диаметр 3 – 4 мм), а зажимы-крокодилы должны быть жесткими и с большой площадью контакта.

Как действовать при прикуривании автомобиля

Если вы уже нашли донора, алгоритм ваших действий должен быть таким:

1. Соедините красным кабелем "подкуривателя" плюсовые клеммы обеих батарей. При этом не допускайте касания зажимов чего-либо другого. Зажигание на обеих машинах должно быть выключено.

2. Подобным образом соедините вторым кабелем, черным или синим, минусовые клеммы обеих батарей. Последней подключайте минусовую клемму к проблемному автомобилю. Скорее всего, в этот момент на клемме проскочит искра, но это не повод для паники. Для облегчения запуска эксперты советуют подключать минусовый кабель не к клемме посаженной АКБ, а к металлической части двигателя этого авто. Однако это должно быть надежно закреплено массивной деталью, а не крышкой или частью навесного оборудования.

3. Пусть несколько минут соединенные батареи стоят в состоянии покоя. Аккумулятор проблемного автомобиля таким образом немного подзарядится и при дальнейшем запуске ток, который пойдет по кабелю и клеммам, будет меньше.

4. В течение этих минут выясните для себя, как поступить с автомобилем-донором. Одни эксперты советуют держать его воспаление выключенным, так как безопаснее для его электронных систем. По другой версии, двигатель машины-донора советуют завести, так как таким образом будут сглажены возможные всплески в сети – опять-таки для защиты бортовой электроники. Есть и третий вариант действий – отключить аккумулятор от машины, сбросив с него одну штатную клемму, однако во многих современных моделях лишний раз отключать АКБ не рекомендуется.

5. Задайте двигатель проблемной машины. Если стартер уверенно крутит коленвал, но с двух-трех попыток двигатель не завелся, можно прекращать ваши упражнения: следует искать проблему в моторе и уберечь аккумулятор донора.

6. Когда двигатель запустится, не выключайте его сразу, пусть поработает несколько минут для прогрева.

7. Соблюдая те же меры безопасности, отключайте минусовый провод от одной и от другой АКБ, а затем – плюсовый провод от обеих батарей. Избегайте многократного искрения, снимайте зажимы-крокодилы одним резким движением.

Советы по АКБ на будущее

Если машина с посаженным аккумулятором удачно запустилась от донора – наши поздравления. Но как можно скорее следует зарядить батарею от стационарного зарядного устройства. Дело в том, что автомобильному аккумулятору надолго вредно оставаться в посаженном состоянии, это сокращает его ресурс. И при этом для полной зарядки АКБ от бортового генератора потребовалась длительная поездка на несколько километров.

Наконец, во избежание подобных ситуаций в будущем владельцам пожилых машин следует приобрести дополнительный вольтметр и разместить его на панели или в бардачке. Напомним, что аккумулятор будет нормально заряжаться при напряжении в сети не менее 14,1-14,5 В. Сама батарея после 8-10 часового отдыха должна показывать не менее 12,5-12,6 В.

Кратко

Если говорить о современных автомобилях, то процедура прикуривания неоднозначна для обоих участников. Риск получить проблемы с электронным оборудованием невелик, но всегда есть. Из-за пиков напряжения и тока и сложных переходных процессов в электроцепях на моделях со сложной электроникой иногда возникают проблемы в виде ошибок в блоках управления. Поэтому прежде чем прибегнуть к прикуриванию, стоит попробовать все другие варианты: отвезти АКБ на подзарядку, установить на ее место другую, заряженную или, например, вызвать бригаду техпомощи.