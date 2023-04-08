Як правильно поводитись під час проходження блокпостів: поради
Субота 08 квітня 2023 17:52
Фото: як правильно поводитись під час проходження блокпостів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю на блокпостах, необхідно дотримуватись нескладних правил.
Яких правил варто дотримуватись:
під час наближення до блокпоста - зменшіть швидкість й підготуйте документи;
зніміть відеореєстратор й приберіть мобільний телефон;
зупиніться біля знака чи напису "Стоп", вимкніть фари й увімкніть "аварійку";
зачекайте, поки вам подадуть сигнал рукою або ж ліхтариком. Повільно під’їжджайте до військових, поліцейського чи працівника тероборонии;
не виходьте з машини, якщо про це вас не просили. Спілкуйтесь через спущене скло;
дозвольте огляд багажника та салону автомобіля;
від’їжджайте від блокпоста після дозволу перевіряючого, робіть це повільно;
Що можуть перевірити під час проходження блокпоста:
документи осіб;
речі (огляд);
транспортні засоби;
багаж і вантаж.
Хто може здійснювати перевірку:
Національна поліція України;
Служба безпеки України;
Національна гвардія України;
Збройні сили України;
Державна прикордонна служба України;
Державна міграційна служба України;
Державна митна служба України.
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