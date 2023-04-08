UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як правильно поводитись під час проходження блокпостів: поради

Фото: як правильно поводитись під час проходження блокпостів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю на блокпостах, необхідно дотримуватись нескладних правил.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Яких правил варто дотримуватись:

  • під час наближення до блокпоста - зменшіть швидкість й підготуйте документи;
  • зніміть відеореєстратор й приберіть мобільний телефон;
  • зупиніться біля знака чи напису "Стоп", вимкніть фари й увімкніть "аварійку";
  • зачекайте, поки вам подадуть сигнал рукою або ж ліхтариком. Повільно під’їжджайте до військових, поліцейського чи працівника тероборонии;
  • не виходьте з машини, якщо про це вас не просили. Спілкуйтесь через спущене скло;
  • дозвольте огляд багажника та салону автомобіля;
  • від’їжджайте від блокпоста після дозволу перевіряючого, робіть це повільно;

Що можуть перевірити під час проходження блокпоста:

  • документи осіб;
  • речі (огляд);
  • транспортні засоби;
  • багаж і вантаж.

Хто може здійснювати перевірку:

  • Національна поліція України;
  • Служба безпеки України;
  • Національна гвардія України;
  • Збройні сили України;
  • Державна прикордонна служба України;
  • Державна міграційна служба України;
  • Державна митна служба України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація