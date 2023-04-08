Как правильно вести себя во время прохождения блокпостов: советы
Суббота 08 апреля 2023 17:52
Фото: как правильно себя вести при прохождении блокпостов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля на блокпостах, необходимо соблюдать несложные правила.
Какие правила следует соблюдать:
при приближении к блокпосту - уменьшите скорость и подготовьте документы;
снимите видеорегистратор и уберите мобильный телефон;
остановитесь у знака или надписи "Стоп", выключите фары и включите "аварийку";
подождите, пока вам подадут сигнал рукой или фонариком. Медленно подъезжайте к военным, полицейским или работникам тероборонии;
не выходите из машины, если об этом вас не просили. Общайтесь через спущенное стекло;
разрешите осмотр багажника и салона автомобиля;
отъезжайте от блокпоста после разрешения проверяющего, делайте это медленно;
Что могут проверить при прохождении блокпоста:
документы лиц;
вещи (обзор);
транспортные средства;
багаж и груз.
Кто может осуществлять проверку:
Национальна полиция Украины;
Служба безопасности Украины;
Национальная гвардия Украины;
Вооруженные силы Украины;
Государственная пограничная служба Украины;
Государственная миграционная служба Украины;
Государственная таможенная служба Украины.
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