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Як правильно поводитись під час проходження блокпостів: поради

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Субота 08 квітня 2023 17:52
Як правильно поводитись під час проходження блокпостів: поради Фото: як правильно поводитись під час проходження блокпостів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю на блокпостах, необхідно дотримуватись нескладних правил.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Яких правил варто дотримуватись:

  • під час наближення до блокпоста - зменшіть швидкість й підготуйте документи;
  • зніміть відеореєстратор й приберіть мобільний телефон;
  • зупиніться біля знака чи напису "Стоп", вимкніть фари й увімкніть "аварійку";
  • зачекайте, поки вам подадуть сигнал рукою або ж ліхтариком. Повільно під’їжджайте до військових, поліцейського чи працівника тероборонии;
  • не виходьте з машини, якщо про це вас не просили. Спілкуйтесь через спущене скло;
  • дозвольте огляд багажника та салону автомобіля;
  • від’їжджайте від блокпоста після дозволу перевіряючого, робіть це повільно;

Що можуть перевірити під час проходження блокпоста:

  • документи осіб;
  • речі (огляд);
  • транспортні засоби;
  • багаж і вантаж.

Хто може здійснювати перевірку:

  • Національна поліція України;
  • Служба безпеки України;
  • Національна гвардія України;
  • Збройні сили України;
  • Державна прикордонна служба України;
  • Державна міграційна служба України;
  • Державна митна служба України.

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