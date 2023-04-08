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Как правильно вести себя во время прохождения блокпостов: советы

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Суббота 08 апреля 2023 17:52
Как правильно вести себя во время прохождения блокпостов: советы Фото: как правильно себя вести при прохождении блокпостов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля на блокпостах, необходимо соблюдать несложные правила.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Какие правила следует соблюдать:

  • при приближении к блокпосту - уменьшите скорость и подготовьте документы;
  • снимите видеорегистратор и уберите мобильный телефон;
  • остановитесь у знака или надписи "Стоп", выключите фары и включите "аварийку";
  • подождите, пока вам подадут сигнал рукой или фонариком. Медленно подъезжайте к военным, полицейским или работникам тероборонии;
  • не выходите из машины, если об этом вас не просили. Общайтесь через спущенное стекло;
  • разрешите осмотр багажника и салона автомобиля;
  • отъезжайте от блокпоста после разрешения проверяющего, делайте это медленно;

Что могут проверить при прохождении блокпоста:

  • документы лиц;
  • вещи (обзор);
  • транспортные средства;
  • багаж и груз.

Кто может осуществлять проверку:

  • Национальна полиция Украины;
  • Служба безопасности Украины;
  • Национальная гвардия Украины;
  • Вооруженные силы Украины;
  • Государственная пограничная служба Украины;
  • Государственная миграционная служба Украины;
  • Государственная таможенная служба Украины.

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