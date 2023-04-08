Как правильно вести себя во время прохождения блокпостов: советы

Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля на блокпостах, необходимо соблюдать несложные правила.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Что могут проверить при прохождении блокпоста:

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