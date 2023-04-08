Как правильно вести себя во время прохождения блокпостов: советы
Фото: как правильно себя вести при прохождении блокпостов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля на блокпостах, необходимо соблюдать несложные правила.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
Какие правила следует соблюдать:
- при приближении к блокпосту - уменьшите скорость и подготовьте документы;
- снимите видеорегистратор и уберите мобильный телефон;
- остановитесь у знака или надписи "Стоп", выключите фары и включите "аварийку";
- подождите, пока вам подадут сигнал рукой или фонариком. Медленно подъезжайте к военным, полицейским или работникам тероборонии;
- не выходите из машины, если об этом вас не просили. Общайтесь через спущенное стекло;
- разрешите осмотр багажника и салона автомобиля;
- отъезжайте от блокпоста после разрешения проверяющего, делайте это медленно;
Что могут проверить при прохождении блокпоста:
- документы лиц;
- вещи (обзор);
- транспортные средства;
- багаж и груз.
Кто может осуществлять проверку:
- Национальна полиция Украины;
- Служба безопасности Украины;
- Национальная гвардия Украины;
- Вооруженные силы Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- Государственная миграционная служба Украины;
- Государственная таможенная служба Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.