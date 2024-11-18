Як правильно помити машину на холоді: ТОП-5 головних помилок

Для того, щоб мийка машини в холоди і в мороз не завдала їй шкоди, існують професійні автомийки – у теплому боксі і з комплектом відповідного обладнання. Але бувають ситуації, коли доводиться покладатись на власні сили – і на такий випадок знадобиться знання основних небезпек цього дійства.
Про те, як не треба мити машину взимку, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autоcentre й Autocar.
Чому взагалі ми говоримо про небезпеки зимової мийки для автомобіля, якщо вже сто років люди миють автомобілі весь рік? Тому що зазвичай цю малоприємну процедуру взимку довіряють професіоналам, і вони знають, чого треба уникати. А любителі часом вдаються до небезпечних дій – при чому іноді, як то кажуть, з найкращих спонукань.
Контакт кузова з великої кількістю води зимової пори готує для машини дві небезпеки:
Отже, які бувають помилки при мийці машини взимку:
Якщо більш-менш помітні морози встановились надовго, краще мити машину тільки в "професійних" умовах – тобто там, де більшості вищезгаданих загроз можна буде уникнути. Або краще взагалі утриматись від миття аж до відлиги. І пам’ятайте, що побоювання початку корозії через наявність солі на машині в морози не виправдане, бо за температури нижче мінус 10 градусів розвиток іржі дуже уповільнюється. І сподіваємось, ви вже приготували флакончик з силіконовим засобом для змащування гумових ущільнювачів дверей і багажника – щоб вони не примерзали до металу у випадку зволоження, навіть випадкового.
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