Як правильно помити машину на холоді: ТОП-5 головних помилок

Чому взагалі ми говоримо про небезпеки зимової мийки для автомобіля, якщо вже сто років люди миють автомобілі весь рік? Тому що зазвичай цю малоприємну процедуру взимку довіряють професіоналам, і вони знають, чого треба уникати. А любителі часом вдаються до небезпечних дій – при чому іноді, як то кажуть, з найкращих спонукань.

Чому небезпечно мити машину взимку

Контакт кузова з великої кількістю води зимової пори готує для машини дві небезпеки:

Неприбрана волога може замерзнути де-небудь у потаємному закапелку машини і завдати шкоди деяким деталям. Та ще й таким чином, що водій про це може дізнатись тільки навесні;

Перепад температур руйнує лак, фарбу, дрібні пластикові та гумові деталі. Машина взимку завжди холодна, а вода при тому може виявитись якщо не гарячою, то надто теплою – а такого контрастного душу треба уникати.

Неправильні дії при мийці машини взимку

Отже, які бувають помилки при мийці машини взимку:

Надто тепла вода. Як би не хотілося зберегти руки від холоду і підсилити миючу дію шампуні, машині це точно не сподобається.

Надто холодна машина. Якщо на дворі сильний мороз, навіть у теплому боксі машина має трохи постояти і нагрітися. Вода не може мати мінусову температуру, відтак, для зниження контрасту потрібно дочекатись, поки кузов нагріється приблизно до її стану. Інакше результат буде той самий, що і в першому випадку.

Залишилася волога на ущільнювачах та в дверних прорізах. Ці місця бажано продувати стисненим повітрям, або ретельно протирати сухим віхтем, щоб висушити їх. Якщо ні, мікропористі гумові ущільнювачі примерзнуть до металу, і двері-кришки-капоти не можна буде відкрити. До того ж під час невдалих спроб власники часто ламають зовнішні ручки дверей і рвуть ущільнювач "по живому".

Залишилася вода у кнопках ручок дверей та багажника, у серцевинах їхніх замків. Так само як і ущільнювачі, замки та кнопки треба продувати повітрям високого тиску. Інакше навіть за умови, що ви відкриваєте двері кнопкою на брелку, ви можете одного разу не потрапити у салон. І в деяких випадках вирішити проблему можна буде тільки витримавши машину кілька годин у теплому боксі.

Коротко

Якщо більш-менш помітні морози встановились надовго, краще мити машину тільки в "професійних" умовах – тобто там, де більшості вищезгаданих загроз можна буде уникнути. Або краще взагалі утриматись від миття аж до відлиги. І пам’ятайте, що побоювання початку корозії через наявність солі на машині в морози не виправдане, бо за температури нижче мінус 10 градусів розвиток іржі дуже уповільнюється. І сподіваємось, ви вже приготували флакончик з силіконовим засобом для змащування гумових ущільнювачів дверей і багажника – щоб вони не примерзали до металу у випадку зволоження, навіть випадкового.