Как правильно помыть машину на холоде: ТОП-5 главных ошибок

Для того чтобы мойка машины в холода и в мороз не причинила ей вреда, существуют профессиональные автомойки – в теплом боксе и с комплектом соответствующего оборудования. Но бывают ситуации, когда приходится полагаться на свои силы – и на такой случай понадобится знание основных опасностей этого действа.
О том, как не нужно мыть машину зимой, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autоcentre и Autocar.
Почему мы вообще говорим об опасностях зимней мойки для автомобиля, если уже сто лет люди моют автомобили весь год? Потому что обычно эта малоприятная процедура зимой доверяется профессионалам, и они знают, чего надо избегать. А любители порой предпринимают опасные действия – при чем иногда, как говорится, из лучших побуждений.
Контакт кузова с большим количеством воды зимней поры готовит для машины две опасности:
Итак, какие бывают ошибки при мойке машины зимой:
Если более или менее заметные морозы установились надолго, лучше мыть машину только в "профессиональных" условиях – то есть там, где большинства вышеупомянутых угроз можно будет избежать. Или лучше вообще воздержаться от мытья до оттепели. И помните, что опасение начала коррозии из-за наличия соли на машине в морозы не оправдано, так как при температуре ниже минус 10 градусов развитие ржавчины очень замедляется. И надеемся, вы уже приготовили флакончик с силиконовым средством для смазывания резиновых уплотнителей дверей и багажника – чтобы они не примерзали к металлу в случае увлажнения, даже случайного.
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