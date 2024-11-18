Как правильно помыть машину на холоде: ТОП-5 главных ошибок

Почему мы вообще говорим об опасностях зимней мойки для автомобиля, если уже сто лет люди моют автомобили весь год? Потому что обычно эта малоприятная процедура зимой доверяется профессионалам, и они знают, чего надо избегать. А любители порой предпринимают опасные действия – при чем иногда, как говорится, из лучших побуждений.

Почему опасно мыть машину зимой

Контакт кузова с большим количеством воды зимней поры готовит для машины две опасности:

Неубранная влага может замерзнуть где-нибудь в потаенном закоулке машины и нанести вред некоторым деталям. Да еще и таким образом, что водитель об этом может узнать только весной;

Перепад температур разрушает лак, краску, маленькие пластмассовые и резиновые детали. Машина зимой всегда холодная, а вода при этом может оказаться если не горячей, то слишком теплой – такого контрастного душа надо избегать.

Неправильные действия при мойке машины зимой

Итак, какие бывают ошибки при мойке машины зимой:

Очень теплая вода. Как бы ни хотелось уберечь руки от холода и усилить моющее действие шампуни, машине это точно не понравится.

Слишком холодная машина. Если во дворе сильный мороз, даже в теплом боксе машина должна немного постоять и нагреться. Вода не может иметь минусовую температуру, поэтому для снижения контраста нужно дождаться, пока кузов нагреется примерно до ее состояния. Иначе результат будет тот же, что и в первом случае.

Осталась влага на уплотнителях и в дверных проемах. во время неудачных попыток владельцы часто ломают наружные ручки двери и рвут уплотнитель "по живому".

Осталась вода в кнопках ручек двери и багажника, в сердцевинах их замков. Так же, как и уплотнители, замки и кнопки надо продувать воздухом высокого давления. Иначе даже при условии, что вы открываете дверь кнопкой на брелке, вы можете однажды не попасть в салон. И в некоторых случаях решить проблему можно будет, только выдержав машину несколько часов в теплом боксе.

Кратко

Если более или менее заметные морозы установились надолго, лучше мыть машину только в "профессиональных" условиях – то есть там, где большинства вышеупомянутых угроз можно будет избежать. Или лучше вообще воздержаться от мытья до оттепели. И помните, что опасение начала коррозии из-за наличия соли на машине в морозы не оправдано, так как при температуре ниже минус 10 градусов развитие ржавчины очень замедляется. И надеемся, вы уже приготовили флакончик с силиконовым средством для смазывания резиновых уплотнителей дверей и багажника – чтобы они не примерзали к металлу в случае увлажнения, даже случайного.