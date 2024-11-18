ua en ru
Пн, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як правильно помити машину на холоді: ТОП-5 головних помилок

Понеділок 18 листопада 2024 19:00
UA EN RU
Як правильно помити машину на холоді: ТОП-5 головних помилок Фото: як правильно помити машину на холоді (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Для того, щоб мийка машини в холоди і в мороз не завдала їй шкоди, існують професійні автомийки – у теплому боксі і з комплектом відповідного обладнання. Але бувають ситуації, коли доводиться покладатись на власні сили – і на такий випадок знадобиться знання основних небезпек цього дійства.

Про те, як не треба мити машину взимку, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали Autоcentre й Autocar.

Чому взагалі ми говоримо про небезпеки зимової мийки для автомобіля, якщо вже сто років люди миють автомобілі весь рік? Тому що зазвичай цю малоприємну процедуру взимку довіряють професіоналам, і вони знають, чого треба уникати. А любителі часом вдаються до небезпечних дій – при чому іноді, як то кажуть, з найкращих спонукань.

Чому небезпечно мити машину взимку

Контакт кузова з великої кількістю води зимової пори готує для машини дві небезпеки:

  • Неприбрана волога може замерзнути де-небудь у потаємному закапелку машини і завдати шкоди деяким деталям. Та ще й таким чином, що водій про це може дізнатись тільки навесні;
  • Перепад температур руйнує лак, фарбу, дрібні пластикові та гумові деталі. Машина взимку завжди холодна, а вода при тому може виявитись якщо не гарячою, то надто теплою – а такого контрастного душу треба уникати.

Як правильно помити машину на холоді: ТОП-5 головних помилок

Неправильні дії при мийці машини взимку

Отже, які бувають помилки при мийці машини взимку:

  • Надто тепла вода. Як би не хотілося зберегти руки від холоду і підсилити миючу дію шампуні, машині це точно не сподобається.
  • Надто холодна машина. Якщо на дворі сильний мороз, навіть у теплому боксі машина має трохи постояти і нагрітися. Вода не може мати мінусову температуру, відтак, для зниження контрасту потрібно дочекатись, поки кузов нагріється приблизно до її стану. Інакше результат буде той самий, що і в першому випадку.
  • Залишилася волога на ущільнювачах та в дверних прорізах. Ці місця бажано продувати стисненим повітрям, або ретельно протирати сухим віхтем, щоб висушити їх. Якщо ні, мікропористі гумові ущільнювачі примерзнуть до металу, і двері-кришки-капоти не можна буде відкрити. До того ж під час невдалих спроб власники часто ламають зовнішні ручки дверей і рвуть ущільнювач "по живому".
  • Залишилася вода у кнопках ручок дверей та багажника, у серцевинах їхніх замків. Так само як і ущільнювачі, замки та кнопки треба продувати повітрям високого тиску. Інакше навіть за умови, що ви відкриваєте двері кнопкою на брелку, ви можете одного разу не потрапити у салон. І в деяких випадках вирішити проблему можна буде тільки витримавши машину кілька годин у теплому боксі.

Як правильно помити машину на холоді: ТОП-5 головних помилок

Коротко

Якщо більш-менш помітні морози встановились надовго, краще мити машину тільки в "професійних" умовах – тобто там, де більшості вищезгаданих загроз можна буде уникнути. Або краще взагалі утриматись від миття аж до відлиги. І пам’ятайте, що побоювання початку корозії через наявність солі на машині в морози не виправдане, бо за температури нижче мінус 10 градусів розвиток іржі дуже уповільнюється. І сподіваємось, ви вже приготували флакончик з силіконовим засобом для змащування гумових ущільнювачів дверей і багажника – щоб вони не примерзали до металу у випадку зволоження, навіть випадкового.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про п’ять найцікавіших електромобілів з Китаю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух
NEWS
Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку
Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу