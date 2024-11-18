Як правильно помити машину на холоді: ТОП-5 головних помилок

Для того, щоб мийка машини в холоди і в мороз не завдала їй шкоди, існують професійні автомийки – у теплому боксі і з комплектом відповідного обладнання. Але бувають ситуації, коли доводиться покладатись на власні сили – і на такий випадок знадобиться знання основних небезпек цього дійства.

Чому взагалі ми говоримо про небезпеки зимової мийки для автомобіля, якщо вже сто років люди миють автомобілі весь рік? Тому що зазвичай цю малоприємну процедуру взимку довіряють професіоналам, і вони знають, чого треба уникати. А любителі часом вдаються до небезпечних дій – при чому іноді, як то кажуть, з найкращих спонукань.

Чому небезпечно мити машину взимку

Контакт кузова з великої кількістю води зимової пори готує для машини дві небезпеки:

Неприбрана волога може замерзнути де-небудь у потаємному закапелку машини і завдати шкоди деяким деталям. Та ще й таким чином, що водій про це може дізнатись тільки навесні;

Перепад температур руйнує лак, фарбу, дрібні пластикові та гумові деталі. Машина взимку завжди холодна, а вода при тому може виявитись якщо не гарячою, то надто теплою – а такого контрастного душу треба уникати.

Неправильні дії при мийці машини взимку

Отже, які бувають помилки при мийці машини взимку:

Надто тепла вода. Як би не хотілося зберегти руки від холоду і підсилити миючу дію шампуні, машині це точно не сподобається.

Надто холодна машина. Якщо на дворі сильний мороз, навіть у теплому боксі машина має трохи постояти і нагрітися. Вода не може мати мінусову температуру, відтак, для зниження контрасту потрібно дочекатись, поки кузов нагріється приблизно до її стану. Інакше результат буде той самий, що і в першому випадку.

Залишилася волога на ущільнювачах та в дверних прорізах. Ці місця бажано продувати стисненим повітрям, або ретельно протирати сухим віхтем, щоб висушити їх. Якщо ні, мікропористі гумові ущільнювачі примерзнуть до металу, і двері-кришки-капоти не можна буде відкрити. До того ж під час невдалих спроб власники часто ламають зовнішні ручки дверей і рвуть ущільнювач "по живому".

Залишилася вода у кнопках ручок дверей та багажника, у серцевинах їхніх замків. Так само як і ущільнювачі, замки та кнопки треба продувати повітрям високого тиску. Інакше навіть за умови, що ви відкриваєте двері кнопкою на брелку, ви можете одного разу не потрапити у салон. І в деяких випадках вирішити проблему можна буде тільки витримавши машину кілька годин у теплому боксі.

Коротко

Якщо більш-менш помітні морози встановились надовго, краще мити машину тільки в "професійних" умовах – тобто там, де більшості вищезгаданих загроз можна буде уникнути. Або краще взагалі утриматись від миття аж до відлиги. І пам’ятайте, що побоювання початку корозії через наявність солі на машині в морози не виправдане, бо за температури нижче мінус 10 градусів розвиток іржі дуже уповільнюється. І сподіваємось, ви вже приготували флакончик з силіконовим засобом для змащування гумових ущільнювачів дверей і багажника – щоб вони не примерзали до металу у випадку зволоження, навіть випадкового.