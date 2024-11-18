Как правильно помыть машину на холоде: ТОП-5 главных ошибок

Для того чтобы мойка машины в холода и в мороз не причинила ей вреда, существуют профессиональные автомойки – в теплом боксе и с комплектом соответствующего оборудования. Но бывают ситуации, когда приходится полагаться на свои силы – и на такой случай понадобится знание основных опасностей этого действа.

Почему мы вообще говорим об опасностях зимней мойки для автомобиля, если уже сто лет люди моют автомобили весь год? Потому что обычно эта малоприятная процедура зимой доверяется профессионалам, и они знают, чего надо избегать. А любители порой предпринимают опасные действия – при чем иногда, как говорится, из лучших побуждений.

Почему опасно мыть машину зимой

Контакт кузова с большим количеством воды зимней поры готовит для машины две опасности:

Неубранная влага может замерзнуть где-нибудь в потаенном закоулке машины и нанести вред некоторым деталям. Да еще и таким образом, что водитель об этом может узнать только весной;

Перепад температур разрушает лак, краску, маленькие пластмассовые и резиновые детали. Машина зимой всегда холодная, а вода при этом может оказаться если не горячей, то слишком теплой – такого контрастного душа надо избегать.

Неправильные действия при мойке машины зимой

Итак, какие бывают ошибки при мойке машины зимой:

Очень теплая вода. Как бы ни хотелось уберечь руки от холода и усилить моющее действие шампуни, машине это точно не понравится.

Слишком холодная машина. Если во дворе сильный мороз, даже в теплом боксе машина должна немного постоять и нагреться. Вода не может иметь минусовую температуру, поэтому для снижения контраста нужно дождаться, пока кузов нагреется примерно до ее состояния. Иначе результат будет тот же, что и в первом случае.

Осталась влага на уплотнителях и в дверных проемах. во время неудачных попыток владельцы часто ломают наружные ручки двери и рвут уплотнитель "по живому".

Осталась вода в кнопках ручек двери и багажника, в сердцевинах их замков. Так же, как и уплотнители, замки и кнопки надо продувать воздухом высокого давления. Иначе даже при условии, что вы открываете дверь кнопкой на брелке, вы можете однажды не попасть в салон. И в некоторых случаях решить проблему можно будет, только выдержав машину несколько часов в теплом боксе.

Кратко

Если более или менее заметные морозы установились надолго, лучше мыть машину только в "профессиональных" условиях – то есть там, где большинства вышеупомянутых угроз можно будет избежать. Или лучше вообще воздержаться от мытья до оттепели. И помните, что опасение начала коррозии из-за наличия соли на машине в морозы не оправдано, так как при температуре ниже минус 10 градусов развитие ржавчины очень замедляется. И надеемся, вы уже приготовили флакончик с силиконовым средством для смазывания резиновых уплотнителей дверей и багажника – чтобы они не примерзали к металлу в случае увлажнения, даже случайного.