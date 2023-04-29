Як правильно подорожувати з тваринами в Україні та за її межами: поради
Субота 29 квітня 2023 23:30
Фото: як правильно подорожувати з тваринами в Україні та за її межами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Правила подорожі разом з домашніми улюбленцями в Україні та за її межами - дещо відрізняються. Ба більше, в залежності від країни ще можуть вимагатись наявність мікрочипа, вакцинація від сказу та інше.
Як подорожувати з тваринами по території України:
візьміть з собою ветеринарний документ;
купіть квиток для домашнього улюбленця;
якщо тварина до 45 см - її можна розмістити в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;
якщо тварина більша за 45 см - її можна перевозити за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком.
Базові правила для виїзду за кордон до Польщі, Чехії, Словаччини та Молдови:
обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;
великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе.
Базові правила для виїзду за кордон до Угорщини, Австрії та Румунії:
обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
обов'язкова наявність окремого квитка для тварини;
дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці
великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе;
Зокрема, в залежності від країни для вʼїзду з твариною можуть вимагатись:
наявність мікрочипа в тварині;
діюча вакцинація від сказу;
актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;
сертифікат відповідності контейнера для тварини стандартам IATA;
свідоцтво ВЕТ-1.
Увесь перелік можна подивитись
за посиланням.