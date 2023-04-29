UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як правильно подорожувати з тваринами в Україні та за її межами: поради

Фото: як правильно подорожувати з тваринами в Україні та за її межами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Правила подорожі разом з домашніми улюбленцями в Україні та за її межами - дещо відрізняються. Ба більше, в залежності від країни ще можуть вимагатись наявність мікрочипа, вакцинація від сказу та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як подорожувати з тваринами по території України:

  • візьміть з собою ветеринарний документ;
  • купіть квиток для домашнього улюбленця;
  • якщо тварина до 45 см - її можна розмістити в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;
  • якщо тварина більша за 45 см - її можна перевозити за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком.

Базові правила для виїзду за кордон до Польщі, Чехії, Словаччини та Молдови:

  • обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
  • треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
  • дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;
  • великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе.

Базові правила для виїзду за кордон до Угорщини, Австрії та Румунії:

  • обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
  • треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
  • обов'язкова наявність окремого квитка для тварини;
  • дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці
  • великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе;

Зокрема, в залежності від країни для вʼїзду з твариною можуть вимагатись:

  • наявність мікрочипа в тварині;
  • діюча вакцинація від сказу;
  • актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;
  • сертифікат відповідності контейнера для тварини стандартам IATA;
  • свідоцтво ВЕТ-1.

Увесь перелік можна подивитись за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця