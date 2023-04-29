Как правильно путешествовать с животными в Украине и за ее пределами: советы

Как путешествовать с животными по территории Украины:

возьмите с собой ветеринарный документ;

купите билет для домашнего любимца;

если животное до 45 см - его можно разместить в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;

если животное больше 45 см - его можно перевозить при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком.

Базовые правила для выезда за границу в Польшу, Чехию, Словакию и Молдову:

обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;

нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;

мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест;

большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе.

Базовые правила для выезда за границу в Венгрию, Австрию и Румынию:

обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;

нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;

обязательно наличие отдельного билета для животного;

мелкие комнатные животные могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске

крупных животных или животных без контейнера-переноски можно перевозить только в наморднике и на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе;

В частности, в зависимости от страны для въезда с животным могут требоваться:

наличие микрочипа в животном;

действующая вакцинация от бешенства;

актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;

сертификат соответствия контейнера для животных стандартам IATA;

свидетельство ВЭТ-1.

Весь список можно посмотреть по ссылке.