Как правильно путешествовать с животными в Украине и за ее пределами: советы
Суббота 29 апреля 2023 23:30
Фото: как правильно путешествовать с животными в Украине и за ее пределами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Правила путешествия вместе с домашними любимцами в Украине и за ее пределами несколько отличаются. Более того, в зависимости от страны еще могут требоваться наличие микрочипа, вакцинация от бешенства и прочее.
Как путешествовать с животными по территории Украины:
возьмите с собой ветеринарный документ;
купите билет для домашнего любимца;
если животное до 45 см - его можно разместить в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;
если животное больше 45 см - его можно перевозить при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком.
Базовые правила для выезда за границу в Польшу, Чехию, Словакию и Молдову:
обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест;
большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе.
Базовые правила для выезда за границу в Венгрию, Австрию и Румынию:
обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
обязательно наличие отдельного билета для животного;
мелкие комнатные животные могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске
крупных животных или животных без контейнера-переноски можно перевозить только в наморднике и на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе;
В частности, в зависимости от страны для въезда с животным могут требоваться:
наличие микрочипа в животном;
действующая вакцинация от бешенства;
актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
сертификат соответствия контейнера для животных стандартам IATA;
свидетельство ВЭТ-1.
Весь список можно посмотреть
по ссылке.