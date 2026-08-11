Як правильно обрати автокредит: топ-7 речей, які варто перевірити

Автокредит варто оцінювати не лише за розміром щомісячного платежу чи рекламною процентною ставкою. Перед підписанням договору покупцеві потрібно врахувати початковий внесок, строк кредитування, страхування, додаткові комісії та майбутні витрати на утримання автомобіля.

Про те, які параметри варто перевірити перед оформленням автокредиту, – РБК-Україна розповів керівник напряму автокредитування ''Глобус Банку'' Сергій Кіпоренко .

Головне:

Розмір початкового внеску має залишати покупцеві фінансовий резерв після придбання автомобіля.

Тривалий строк кредиту зменшує щомісячний платіж, але збільшує загальну переплату.

Порівнювати потрібно реальну річну процентну ставку, а не лише рекламну.

Варто перевіряти партнерські програми банків, дилерів і страхових компаній.

До кредитного платежу потрібно додавати витрати на пальне або заряджання, страхування, сервіс і технічне обслуговування.

Перед оформленням позики потрібно з’ясувати умови дострокового погашення.

Як визначити комфортний початковий внесок

Перш ніж оформлювати автокредит, покупцеві варто визначити суму, яку він може внести одразу без ризику залишитися без фінансового резерву.

Більший початковий внесок зменшує суму позики, а отже, і загальну переплату за кредитом. Водночас спрямовувати на перший внесок усі доступні заощадження не варто.

Після придбання автомобіля можуть виникнути додаткові витрати – на страхування, реєстрацію, перше технічне обслуговування, шини, пальне або заряджання. Тому частина коштів має залишатися в резерві.

Чому не завжди варто обирати довгий строк кредиту

Триваліший строк кредитування дає змогу зменшити щомісячний платіж. Для бюджету це може виглядати привабливо, однак загальна вартість позики при цьому зазвичай збільшується.

Тому перед підписанням договору варто порівняти кілька варіантів строку кредитування та подивитися не лише на щомісячний платіж, а й на суму, яку доведеться сплатити банку за весь період.

Оптимальним є варіант, за якого щомісячний платіж залишається посильним, але строк кредиту не створює зайвої переплати.

Рекламна ставка не показує повну вартість кредиту

Одна з головних помилок під час вибору автокредиту – орієнтуватися виключно на процентну ставку, яку банк або дилер вказує в рекламі.

До вартості позики можуть входити одноразові та щомісячні комісії, страхування, оцінювання автомобіля та інші обов’язкові платежі.

Саме тому покупцеві потрібно порівнювати реальну річну процентну ставку та повну вартість кредиту.

Фінансові установи мають розкривати цю інформацію клієнтові до укладення договору.

Чому варто перевіряти партнерські програми

Окрему увагу експерт радить приділяти партнерським програмам банків, автодилерів і страхових компаній.

Такі пропозиції можуть передбачати нижчу ставку, знижку на конкретну модель автомобіля, спеціальні умови КАСКО, сервісне обслуговування або trade-in.

Водночас низька ставка сама по собі не гарантує найвигіднішу пропозицію. Порівнювати потрібно всі умови програми в комплексі.

Що потрібно перевірити у страховці

Для автомобіля, придбаного в кредит, страхування є важливою складовою витрат.

Перед оформленням варто з’ясувати, які страхові компанії доступні, який розмір франшизи, які випадки не покриває поліс та чи передбачене покриття військових ризиків.

Також покупцеві варто уточнити, коли і в якому обсязі сплачується страховий платіж та чи можна розподілити ці витрати протягом року.

Не забувайте про повну вартість автомобіля

Кредитний платіж – лише одна зі статей витрат власника автомобіля.

До нього потрібно додати пальне або витрати на заряджання електромобіля, технічне обслуговування, сезонну заміну шин, страхування, паркування та інші регулярні витрати.

Особливо важливо враховувати це в умовах економічної та енергетичної невизначеності.

Вибираючи між бензиновим, дизельним, гібридним або електричним автомобілем, покупець має оцінити не лише ціну машини, а й те, скільки коштуватиме її експлуатація протягом усього строку кредитування.

Заздалегідь перевірте можливість дострокового погашення

Ще до підписання кредитного договору варто уточнити умови дострокового погашення.

Покупець має розуміти, чи може він достроково погасити частину боргу або всю суму кредиту, скоротити строк позики та чи передбачені за це додаткові комісії.

Це особливо важливо для тих позичальників, які очікують на майбутні надходження коштів і планують погасити кредит раніше встановленого строку.

Яким має бути комфортний автокредит

За словами Сергія Кіпоренка, головним критерієм під час вибору кредиту має бути не найнижчий рекламний платіж, а можливість безпечно обслуговувати позику протягом усього строку.

''Комфортний автокредит – це кредит, де позичальник чітко розуміє повну суму витрат, має посильний щомісячний платіж і зберігає фінансовий резерв. Саме такий підхід дає змогу придбати автомобіль, не перетворюючи кредит на надмірне навантаження для родинного бюджету'', – підсумував Сергій Кіпоренко.