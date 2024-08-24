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Як правильно купувати товари з гарантійним ремонтом: роз’ясння Держпродспоживслужби

Україна, Субота 24 серпня 2024 09:35
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Як правильно купувати товари з гарантійним ремонтом: роз’ясння Держпродспоживслужби Фото: покупка товарів з гарнатійним ремонтом (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Якщо покупець планує придбати товар, який підлягає гарантійному ремонту, важливо знати свої права. Перед оплатою покупки продавець зобов’язаний надати повну інформацію про товар і гарантійне обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

У відомстві зазначають, що перш ніж завершити покупку, продавець повинен ознайомити покупця із правилами користування товаром. Важливо, щоб товар був перевірений на відповідність споживчим властивостям, а також наявність усіх необхідних експлуатаційних документів, включаючи гарантійний талон і відривні талони на гарантійне обслуговування.

Крім того, продавець зобов’язаний заповнити відповідні розділи гарантійного і відривного талонів на гарантійне обслуговування та надати інформацію про підприємства, які здійснюють гарантійний ремонт.

У разі, якщо товар потребує проведення робіт з уведення в експлуатацію, споживачу повинна бути надана відповідна інформація або забезпечено виконання таких робіт.

Не менш важливо отримати розрахунковий документ на повну суму операції, який підтверджує факт купівлі товару. У Держпродспоживслужбі наголошують, що споживачам не слід соромитися запитувати у продавця цю інформацію, адже це їхнє право.

Права споживачів

Напередодні ми розповідали, що у магазинах, де передбачено самообслуговування, оператори ринку мають потурбуватись про забезпечення гігієнічних вимог та наявність спеціальних засобів.

Також ми повідомляли, що на сезонних ярмарках Києва заборонили продаж низки продуктів.

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