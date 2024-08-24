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Как правильно покупать товары с гарантийным ремонтом: разъяснение Госпродпотребслужбы

Украина, Суббота 24 августа 2024 09:35
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Как правильно покупать товары с гарантийным ремонтом: разъяснение Госпродпотребслужбы Фото: покупка товаров с гарнатийным ремонтом (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Если покупатель планирует купить товар, подлежащий гарантийному ремонту, важно знать свои права. Перед оплатой покупки продавец обязан предоставить полную информацию о товаре и гарантийном обслуживании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

В ведомстве отмечают, что прежде чем завершить покупку продавец должен ознакомить покупателя с правилами пользования товаром. Важно, чтобы товар был проверен на соответствие потребительским свойствам и наличие всех необходимых эксплуатационных документов, включая гарантийный талон и отрывные талоны на гарантийное обслуживание.

Кроме того, продавец обязан заполнить соответствующие разделы гарантийного и отрывного талонов на гарантийное обслуживание и предоставить информацию о предприятиях, осуществляющих гарантийный ремонт.

В случае, если товар нуждается в проведении работ по вводу в эксплуатацию, потребителю должна быть предоставлена соответствующая информация или обеспечено выполнение таких работ.

Не менее важно получить расчетный документ на полную сумму сделки, подтверждающий факт покупки товара. В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что потребителям не следует стесняться спрашивать у продавца эту информацию, ведь это их право.

Права потребителей

Накануне мы рассказывали, что в магазинах, где предусмотрено самообслуживание, операторы рынка должны позаботиться об обеспечении гигиенических требований и специальных средств.

Также мы сообщали, что на сезонных ярмарках Киева запретили продажу ряда продуктов.

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