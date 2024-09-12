Як правильно купити квартиру: що обов'язково має бути в договорі, який ви підписуєте

Адвокат звертає увагу на те, що оформлення договору купівлі-продажу вимагає ретельного підходу, адже це юридичний документ, за яким продавець передає, а покупець приймає майно (товар) і сплачує за нього узгоджену суму. Щоб договір був юридично чинним та захищав інтереси обох сторін, необхідно врахувати декілька ключових аспектів.

Основні умови договору купівлі-продажу

Предмет договору. Це майно (товар), яке продавець передає покупцю. Воно може бути як наявним на момент укладення договору, так і тим, що буде створене або придбане у майбутньому. Особливості стосуються купівлі об’єктів незавершеного будівництва чи майбутньої нерухомості, які регулюються окремим законодавством.

Ціна. Вартість товару визначається за згодою сторін. Зміни ціни після укладення договору можливі лише на підставі умов, прописаних у договорі або відповідних законодавчих актів.

Інші важливі елементи

У договорі мають бути зазначені місце і дата укладення, порядок розрахунків між сторонами, права та обов’язки сторін, а також їхні реквізити. Для угод із нерухомістю часто потрібне нотаріальне посвідчення (наприклад, для продажу земельної ділянки чи житлового будинку).

Якщо продавець перебуває у шлюбі, необхідна письмова згода чоловіка/дружини на укладення договору.

Рекомендації для нерухомості

Перед укладенням договору щодо нерухомого майна варто провести повну перевірку об’єкта: дізнатися історію власності, параметри, оцінку майна. Особливу увагу слід приділити документації на земельну ділянку та будівельно-технічній експертизі для виявлення прихованих недоліків будинку або квартири.

Для новобудов варто перевірити дозвільні документи забудовника, умови договорів з управлінськими компаніями, що обслуговуватимуть майно.