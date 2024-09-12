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Как правильно купить квартиру: что обязательно должно быть в договоре, который вы подписываете

Фото: Продажа квартиры (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Заключение договора купли-продажи недвижимости – это ответственный процесс, требующий точности и внимания к деталям.

РБК-Украина узнало у адвоката АБ "Романа Сацыка" Ярослава Хливного, как правильно оформить договор купли-продажи недвижимости и какие ключевые условия в нем должны быть указаны.

Адвокат обращает внимание, что оформление договора купли-продажи требует тщательного подхода, ведь это юридический документ, по которому продавец передает, а покупатель принимает имущество (товар) и платит за него согласованную сумму. Чтобы договор был юридически действующим и защищал интересы обеих сторон, необходимо учитывать несколько ключевых аспектов.

Основные условия договора купли-продажи

Предмет контракта. Это имущество (продукт), которое торговец передает покупателю. Оно может быть как имеющимся на момент заключения договора, так и тем, что будет создано или приобретено в будущем. Особенности касаются покупки объектов незавершенного строительства или будущей недвижимости, регулируемых отдельным законодательством.

Цена. Стоимость товара определяется с согласия сторон. Изменения цены после заключения договора возможны только из условий, прописанных в договоре или соответствующих законодательных актов.

Другие важные элементы

В договоре должно быть указано место и дата заключения, порядок расчетов между сторонами, права и обязанности сторон, а также их реквизиты. Для сделок с недвижимостью часто требуется нотариальное удостоверение (например, для продажи земельного участка или жилого дома).

Если продавец состоит в браке, необходимо письменное согласие супруга/супруги на заключение договора.

Рекомендации для недвижимости

Перед заключением договора по недвижимому имуществу следует провести полную проверку объекта: узнать историю собственности, параметры, оценку имущества. Особое внимание следует уделить документации на земельный участок и строительно-технической экспертизе для выявления скрытых недостатков дома или квартиры.

Для новостроек следует проверить разрешительные документы застройщика, условия договоров с управленческими компаниями, которые будут обслуживать имущество.

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