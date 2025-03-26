Як правильно інвестувати в нерухомість в Україні у 2025 році: поради експерта

Як інвестувати у житло у 2025 році

"Якщо цікавить інвестиція для бізнесу, не для власного проживання, більш вигідним є вкладання грошей у вже зданий будинок по перепоступці в ті обʼєкти, де ціна квартири з ремонтом майже вдвічі дорожча, ніж на квартиру після будівельників", - говорить експерт.

За її словами, середня вартість ремонту з меблюванням 400-500 доларів за метр квадратний. Тож за 3-6 місяців, які підуть на ремонт, вартість житла зросте і дохідність складе 25% в середньому.

"У багатьох ЖК інвестори, відчувши попит на квартири з ремонтом, визначившись зі смаками покупців, купують квартири, роблять ремонти й продають через 3-6 місяців після купівлі, саме стільки в середньому триває ремонт. Якщо є можливість продати по перепоступці, дохід може сягати 40-50%", - Бондарук.

Ще один із дохідних інвестиційних бізнесів - купівля великих площ з подальшим поділом на менші й продаж невеликих за площею квартир вже з ремонтом. Якщо цікавить інвестиція в нерухомість для власного проживання, потрібно вибирати обʼєкт за власними пріоритетами.

Додамо, що найбільший попит зараз має житло у відносно безпечних регіонах України - Львів, Ужгород, Чернівці, Рівне, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк.

Які зараз ціни на житло в Україні

Зараз найдешевше житло на вторинному ринку у Запоріжжі, однокімнатна квартира там коштує 18 тисяч доларів. У Миколаєві та Харкові аналогічне житла продають за 20 і 21 тисячу доларів, у Сумах - за 23 тисячі доларів.

Найдорожче житло у Львові, Ужгороді та Києві, там однокімнатні квартири коштують 65, 64 та 63 тисячі доларів, відповідно.

На первинному ринку ціни стартують від 620 доларів за "квадрат", за такою вартістю продають житло у Сумах. У Запоріжжі й Харкові 1 кв. м коштує 650 та 670 доларів. Найвищі ціни на квартири в Ужгороді, Києві та Львові - 1 100 доларів, 1 280 та 1 360 доларів, відповідно.

Ціни на житло в Україні (скриншот сайту ЛУН)