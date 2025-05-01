Як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови США-Україна: відповідь Свириденко

Українсько-американський Інвестиційний фонд відбудови, угоду про який підписали Київ та Вашингтон, передбачає внески у перспективі виключно у проекти щодо відновлення України. Але й можливі внески як нова допомога.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко .

Говорячи про роботу відповідного Інвестфонду, чиновниця поінформувала, що Штати "роблять внесок у Фонд, і крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його (внесок, - ред,) і новою допомогою - наприклад, системами ППО для України".

"Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Україна також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед", - розповіла Свириденко.

За її словами, далі Фонд інвестує "у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку".

"Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно", - йдеться в заяві глави Мінекономіки України.

Свириденко звернула увагу на важливість того, що "Фонд може інвестувати виключно в Україну".

"Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну - у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково", - поінформувала чиновниця.

Також Свириденко розповіла, що офіційний Київ сформував версію угоди, яка "передбачає взаємовигідні умови для обох держав".

"Це Угода в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції", - пояснила вона.