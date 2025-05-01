Как будет работать Инвестиционный фонд восстановления США-Украина: ответ Свириденко

Украинско-американский Инвестиционный фонд восстановления, соглашение о котором подписали Киев и Вашингтон, предусматривает взносы в перспективе исключительно в проекты по восстановлению Украины. Но возможны и взносы как новая помощь.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко .

Говоря о работе соответствующего Инвестфонда, чиновник проинформировала, что Штаты "делают вклад в Фонд, и кроме непосредственно средств, они могут делать его (вклад, - ред,) и новой помощью - например, системами ПВО для Украины".

"Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки. Украина также может делать дополнительные взносы кроме этого базового, если посчитает необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед", - рассказала Свириденко.

По ее словам, далее Фонд инвестирует "в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку".

"Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно", - говорится в заявлении главы Минэкономики Украины.

Свириденко обратила внимание на важность того, что "Фонд может инвестировать исключительно в Украину".

"Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", - сообщила чиновница.

Также Свириденко рассказала, что официальный Киев сформировал версию соглашения, которая "предусматривает взаимовыгодные условия для обоих государств".

"Это Соглашение, в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Соглашение в котором США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции", - пояснила она.